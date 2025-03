Lahko sploh kdo ustavi vroče Ljubljančane?

Prvoligaški klubi ne počivajo niti med tednom. Že v torek se bosta v uvodnem dejanju 25. kroga udarila Radomlje in Bravo. Šiškarji bi se lahko z zmago vodilnim zmajem približali na zgolj štiri točke razlike. V sredo bo pestro v Ajdovščini in Ljubljani. Maribor bo želel sladko zmago nad Olimpijo nadgraditi z uspehom proti Primorju, zeleno-beli pa se po grenkem porazu v Ljudskem vrtu čim prej vrniti na zmagovite tirnice. V Stožice prihaja neugodna Mura. Ekipi Nafte in Domžal bosta v četrtek poskrbeli za derbi začelja, na katerem se bodo točke štele ''dvojno''. Dvoboj med Koprom in Celjem je zaradi evropskih obveznosti slovenskih prvakov, ki jim v domačem prvenstvu ne gre vse po načrtih, saj so trenutno le na petem mestu, prestavljen.

1. SNL, 25. krog

Torek, 11. marec:

Sreda, 12. marec:

Četrtek, 13. marec:

Za prvoligaške točke se bosta najprej na stadionu ob Kamniški Bistrici ob 17.30 pomerila Radomlje in Bravo. Mlinarji so v rezultatski krizi. Njihova prednost pred najslabšim dvojcem lige, Nafto in Domžalami, je po treh zaporednih porazih izpuhtela na šest točk. Črni niz želijo prekiniti danes, a jih čaka vse prej kot preprosto delo, saj so Šiškarji največje pozitivno presenečenje spomladanskega dela. Na krilih Mateja Poplatnika še niso izgubili, z današnjo zmago pa bi se lahko vodilni Olimpiji približali na zgolj štiri točke zaostanka!

Radomlje in Bravo imata zanimivo statistiko v 1. SNL. V Domžalah, kjer igrajo domače tekme mlinarji, so uspešnejši Šiškarji (tri zmage, dva remija in dva poraza na sedmih tekmah), v Ljubljani pa je obratno. Tam mlinarji pri Bravu sploh še niso izgubili (tri zmage in štirje remiji na sedmih tekmah). Bo obveljala tradicija tudi danes in bodo boljše volje gostje? Foto: Aleš Fevžer

Mladi ljubljanski klub ni doživel poraza med slovensko elito že 11 tekem zapored. V tem pogledu je rekorder sezone 2024/25. Če bo zadržal tak ritem, si bo drugič zapored priigral nastop v Evropi, kar bi bila lepa nagrada za predstave varovancev Aleša Arnola, med katerimi ne manjka mlajših igralcev.

