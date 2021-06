Ajdovščina je tako postala prva slovenska občina, ki bo imela na voljo tudi reševanje z e-kolesi, kar glede na tradicijo kolesarstva in vse večje število kolesarskih navdušencev, ki v naše kraje zahajajo iz vseh vetrov, niti ni tako čudno. Pobudo za nakup električnih koles je posredoval domači kolesarski klub Črn trn, ideja se je njegovim članom porodila na predavanju o varnosti.

Enota, ki bo opremljena z gorskimi kolesi na električni pogon, bi imela hitro odzivnost in večjo zmožnost prenosa reševalne opreme, so prepričani v Ajdovščini.

Po poročanju STA je ocenjeno, da bo zaradi tega kar tretjina nesreč na težje dostopnih terenih hitreje obravnavana, kar je izjemnega pomena. Uporabnost takšne enote presega nujne intervencije, saj lahko nudi tudi varovanje različnih dogodkov, kot so na primer daljši pohodi in športne prireditve, pravijo Ajdovci.

Glede na to, da so za realizacijo te pobude potrebna tudi sredstva, so v kolesarskem klubu Črn trn na svoje poslovne partnerje naslovili prošnjo, da po ugodnejši ceni ponudijo ključno opremo za operativnost nove kolesarske reševalne enote. Pobuda je bila predstavljena tudi županu Občine Ajdovščina, ki projekt podpira do te mere, da je občina že zagotovila del te potrebne opreme. Preostali del opreme bo zagotovilo Kulturno športno društvo "Vrnivec" Cesta, ki v tem obdobju aktivno naslavlja podjetja za donacije.

Pilotni projekt, ki zanima tudi ostala društva

Reševanje z e-kolesi je pilotni projekt, ki ga bo kot prva v Sloveniji izvajala skupina reševalcev v Ajdovščini, uporabnost in predvsem družbeno koristnost nove enote pa so prepoznale tudi že nekatere druge postaje Gorske reševalne službe po Sloveniji, zato je kmalu pričakovati tudi širitev tega koncepta.

