Rovan ostaja na čelu planinske zveze

Na današnji redni letni in volilni skupščini Planinske zveze Slovenije (PZS) v Sevnici so delegati planinskih društev za predsednika krovne planinske organizacije izvolili dosedanjega predsednika Jožeta Rovana, ki tako že drugi mandat ostaja na čelu ene največjih prostovoljskih organizacij v Sloveniji, je v izjavi za javnost sporočila PZS.

Podpredsedniki v mandatnem obdobju med letoma 2022 in 2026 bodo Roman Ponebšek, Martin Šolar, Jožef Bobovnik in Miha Habjan.

V Sevnici se je zbralo 117 delegatov planinskih društev, tako da je bila skupščina sklepčna s 40-odstotno prisotnostjo delegatov, ki so praktično soglasno podprli edinega kandidata za predsednika PZS za prihodnje obdobje.

Rovan (PD Ljubljana Matica) je bil kot gorski stražar, planinski vodnik, markacist, inštruktor markacist in turnokolesarski vodnik desetletja vpet v delo planinske organizacije, preden je pred štirimi leti prevzel odgovorno funkcijo vodenja PZS.

Za člane predsedstva so na predlog novega predsednika potrdili dosedanja podpredsednika Romana Ponebška (PD Litija) in Martina Šolarja (PD Bohinjska Bistrica), poleg njiju pa še dolgoletnega člana upravnega odbora PZS Jožefa Bobovnika (PD Fram) ter alpinista in gorskega vodnika Miho Habjana (Akademsko planinsko društvo). Generalni sekretar ostaja Damjan Omerzu (PD Bohor Senovo).

Za člane upravnega odbora so bili izvoljeni Niko Bertoncelj (PD Podpeč-Preserje), Milena Brešan (PD Tolmin), Aleš Drekonja (PD Preddvor), Igor Oprešnik (KPD Hej gremo naprej Maribor), Bojan Rotovnik (PD Šoštanj), Aldo Zubin (OPD Koper) in Jakob Zupanc (PD Srednja vas v Bohinju). Predsednik nadzornega odbora PZS ostaja Franc Ekar (PD Preddvor), za člane nadzornega odbora pa so bili izvoljeni Brigita Čeh (PD Ljutomer), Nataša Kocjančič (PD Postojna), Mirko Tovšak (PD Mislinja) in Valerija Vidmar (PD Krka Novo mesto).

V članstvo PZS so sprejeli tudi nove klube, in sicer PK Sevnica, PK Dobre razmere in ŠPK Vizija.

Izgubili so kar 16 odstotkov članstva

"Naš mandat je v preteklih dveh letih zaznamovala covidna bolezen, izgubili smo kar 16 odstotkov članstva in naša prva naloga je vrniti članstvo v naše vrste. Lahko smo optimistični, saj je včlanjevanje v prvih štirih mesecih tega leta na ravni izpred covidnega obdobja," je po volilni skupščini dejal Rovan.

Med glavne trajne naloge PZS v naslednjem mandatnem obdobju spadajo skrb za varnost, za varstvo narave, čim boljše delo s starejšimi, usposabljanje mentorjev, prizadevali pa si bodo tudi, da bodo planinske skupine v šolah znova aktivno delovale. Posvečali se bodo tudi športnim panogam, torej alpinizmu, športnemu in lednemu plezanju ter turnemu smučanju, kjer želijo še izboljšati že visoko raven rezultatov.

Obenem želijo energetsko in okoljsko sanirati planinske koče ter urediti poti, za katere novela zakona o planinskih poteh prinaša državno sofinanciranje usposabljanja markacistov in urejanja planinskih poti.

"Lani je bil po dolgem času realiziran razpis za okoljsko in energetsko sanacijo planinskih koč, društva so ga dobro izkoristila, dela tečejo, seveda ob sofinanciranju s strani društev in sponzorjev. Prizadevali si bomo, da bi podobni razpisi postali stalnica, saj slovenski turizem potrebuje dobro urejene poti in posodobljene koče," je o nadaljnjih izzivih spregovoril Rovan.

Na volilni skupščini so potrdili vsa podana poročila organov PZS za leto 2021 ter okvirni vsebinski in finančni program dela za leto 2023. Zbrane je pred skupščino ob vznožju Lisce nagovoril tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez Bogdan Gabrovec.

