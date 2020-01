Kako se pozimi varno podati v gore #video

Število nesreč v naših gorah se iz leta v leto povečuje. Leto se še ni dobro začelo, naši gorski reševalci pa so morali na pomoč planincem priskočiti že 37-krat, kar je trikrat več kot v enakem obdobju lani. Lani so reševalci opravili kar 604 reševalne akcije, 22 planincev je kljub reševanju izgubilo življenje. Kljub temu, da so se letos na pomoč odpravili že več kot 30-krat, so v gorah ugasnila že štiri življenja, januarja pa sploh še ni konec.