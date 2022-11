Popravek članka z naslovom "Na ekonomski fakulteti ostro obsodili zapis njihove asistentke, odzval se je tudi Tim Marovt"

Popravek objavljamo v celoti, kot smo ga prejeli od Odvetniške družbe Zidar Klemenčič v imenu gospe Mojce Svetek:

Popravek članka "Na ekonomski fakulteti ostro obsodili zapis njihove asistentke, odzval se je tudi Tim Marovt", objavljenega na spletni strani Siol.net dne 26.10.2022.



V članku z naslovom Na ekonomski fakulteti ostro obsodili zapis njihove asistentke, odzval se je tudi Tim Marovt, ki je bil dne 26.10.2022 objavljen na spletni strani Siol.net, so bili objavljeni napačni in neresnični podatki o ravnanju ge. Mojce Svetek.

Ne drżi, da je ga. Svetek v svojem tvitu za oviran dostop do volišča okrivila Tima Marovta. Posnetek tvita, ki je zaokrožil po socialnih omrežjih, je montaža zapisa ge. Mojce Svetek in slikovnega gradiva tretje osebe.



Ga. Mojca Svetek za Tima Marovta ni vedela, ga ni videla in ga ni fotografirala. Zanj je izvedela šele po tem, ko je bila objavljena montaża tvita, ki jo je spremljal komentar, da gre za Tima Marovta.



Besedilo ge. Svetek je nastalo kot odziv na obvestilo, da ni znano, do kdaj bo cesta zaprta, ker je na progi še nekdo, ki teče poškodovan z berglami.

Na podlagi informacij, ki jih je prejela, ni sklepala, da gre za invalidno osebo, še manj za Tima Marovta, ampak da gre za osebo s prehodno poškodbo, za katero ni jasno, ali in kdaj bo sploh prišla mimo.

Njena kritika je bila namenjena organizatorju Ljubljanskega maratona, za Tima Marovta pa je izvedela šele po tem, ko je bil njen originalni tvit, ki ni vseboval nobene fotografije, že izbrisan."