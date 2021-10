Ena najboljših atletinj v slovenski zgodovini bo z vami delila tekaške nasvete

Zdrav način življenja pomakne njegovo kakovost na višjo raven. In če bi vprašali ljudi, kaj zanje pomeni živeti zdravo, bi verjetno dobili prav toliko odgovorov, koliko bi bilo vprašanih. Za nekoga to pomeni kratek sprehod enkrat dnevno, izogibanje hitri in sladki hrani ter čas, preživet z najbližjimi. Za nekoga drugega morda redni treningi in tek na vsaj enem maratonu na leto.

Ne glede na to, ali je že nekaj časa na vašem seznamu ali pa se ga boste letos prvič udeležili, je maraton tekmovanje, ki potrdi vaša vsakodnevna prizadevanja po aktivnem načinu življenja. Foto: Getty Images

Nobena od teh izbir ni boljša od druge. Zdrav življenjski slog preprosto pomeni početi stvari, ki nas osrečujejo in ob katerih se počutimo dobro. Vsekakor pa zdrave navade koristijo našemu telesu in umu. Z redno vadbo in uravnoteženo prehrano dodajamo "življenje" življenju, saj ta zmanjša tveganja za najrazličnejše bolezni. Opustitev nezdravih navad, kot sta denimo kajenje in alkohol, bosta tudi podaljšala življenje.

V Novi KBM podpirajo zdrav način življenja med strankami in zaposlenimi, zato so ponosni pokrovitelj številnih športnih dogodkov, tudi prihajajočega Ljubljanskega maratona. Sodelujete lahko v nagradni igri, napoveste svoj ali zmagovalni čas in si pritečete eno od privlačnih nagrad. S sodelovanjem v nagradni igri se uvrstite tudi v zaključno žrebanje, v katerem bodo nekoga nagradili s 500 evri, ki jih bodo naložili na predplačniško kartico Visa Nove KBM.



Z eno najboljših slovenskih atletinj do dragocenih tekaških nasvetov

Med zaposlenimi v Novi KBM je veliko navdušenih tekačev, ki jih na maraton pripravlja ena najboljših atletinj v slovenski zgodovini Helena Javornik in bo z njimi tudi na Ljubljanskem maratonu. V prostorih Nove KBM na Trgu republike bo na dan maratona na voljo za svetovanje, zato vabijo vse navdušene tekače, da obiščejo njihov prostor, kjer se bodo lahko okrepčali, po napornem teku pa jih bodo razvajali s prijetnimi športnimi masažami.

Vrhunska slovenska tekačica Helena Javornik bo na dan maratona z vami delila neprecenljive tekaške izkušnje. Obiščete jo lahko v prostorih Nove KBM. Foto: Vid Ponikvar

Boste pretekli deset, 21 ali 42 kilometrov?

Če ste prijavljeni na maraton, ni dvoma o vašem zdravem načinu življenja. Poznate pomembnost raznolikosti treningov in uravnotežene prehrane ter se zagotovo zavedate, da je učinkovit načrt za uspeh ta, ki se ga lahko držite in ob tem uživate. Veselje do teka je tista lastnost, ki je skupna vsem udeležencem maratonov.

Če še ne delite tega veselja do teka ali zdravega načina življenja, ni težko začeti. Potrebno se je najprej za to odločiti.

Marsikdo misli, da je maraton nekaj, česar se ne bo nikoli udeležil. A vsekakor je množica tekačev na tovrstnih tekmovanjih izredno raznolika − vseh oblik, starosti in pripravljenosti. Ko si boste za cilj postavili preteči (pol)maraton in za to redno trenirali, se boste lahko spopadli tudi s tem. Foto: Getty Images

Pot do bolj zdravega načina življenja se začne z majhnimi spremembami

Začnite z majhnimi koraki, za katere ste prepričani, da jih lahko dosežete. Razmislite o doseganju takih ciljev, ki so za vas specifični, merljivi, dosegljivi in časovno omejeni. Takšni cilji dosežejo več uspeha, ena začetna "zmaga" pa vas bo spodbudila k postavljanju novih in večjih ciljev.

Čeprav je uživanje sveže zelenjave in sadja priporočljivo, to ne pomeni, da ju morate dodajati k vsakemu obroku. Za začetek je dovolj, da razmislite o tem, da zelenjavo dodate k vsakemu kosilu. Če to že počnete, jo dodajte še k večerji ali pa si omislite eno sadno-zelenjavno malico na dan.

Če vas že sama beseda "vadba" odvrne od nje, pomislite na ta korak v smislu neke telesne aktivnosti, ki jo imate radi. Da bi vzdrževali telesno kondicijo, pa ni potrebe po tem, da pretečete maraton. Lahko se sprehodite po gozdu, odpravite na kolesarjenje, se udeležite tečaja plesa ali pa preizkusite kakšen tečaj vadbe na spletu. Če izberete dejavnost, ki vas zanima, boste povečali možnosti, da se je boste držali.

In ne pozabite, ne zaženite se prehitro in ne začnite dolge vadbe. Ciljajte na denimo deset minut in na tri dni v tednu. Ko se boste počutili pripravljeno, dodajte še pet ali deset minut. Tako nadaljujte, dokler večine dni v tednu ne dosežete vsaj 30 minut vadbe na dan.

Tek je ena najbolj razširjenih športnih aktivnosti na svetu. Vsak dan se nanj, kot na učinkovit in zabaven način ohranjanja kondicije, obrača na tisoče ljudi. Foto: Getty Images

Ali to pomeni, da se morate odpovedati svoji najljubši "slabi razvadi"?

Zdrav način življenja nikakor ne pomeni, da se morate odpovedati stvarem, ki veljajo za "slabe razvade". Popolnoma mogoče je uravnotežiti zdravo življenje z uživanjem kakšnega koščka čokolade, prostim dnevom med vadbo ali z večerjo ob pivu. Miselnost vse ali nič, po kateri lahko jeste samo "zdravo" hrano in nikoli ne jeste "slabe", se pogosto izkaže za slabo. Prilagodljivost in zmernost pri uživanju – to sta del zdravja.

Zmernost velja tudi pri telesni aktivnosti. Preveč vadbe lahko poveča tveganje za poškodbe ali povzroči, da izgorite in popolnoma opustite vadbo.

Ugotovite, kaj je tisto, zaradi česar se vi počutite dobro

Zdrav način življenja ne pomaga le pri večji kakovosti življenja, ampak pripomore k boljšemu psihofizičnemu počutju in zdravju. Začnite majhne spremembe, ki bodo prinesle majhne uspehe, a velike koristi.