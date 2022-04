Zlatibor zmagovalec lige ABA 2, MZT Skopje do napredovanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji v drugem najmočnejšem regionalnem tekmovanju, ligi Aba2, so danes končali tekmovanje. Na zaključnem turnirju v Skopju je v finalu srbski Zlatibor po podaljšku z 78:73 premagal domačo ekipo MZT Skopje.

Kljub porazu v finalu si je makedonska ekipa že samo z uvrstitvijo v finale zagotovila neposredno uvrstitev v ligo Aba za naslednjo sezono, medtem ko se bo Zlatibor za uvrstitev v močnejšo konkurenco v dodatnih kvalifikacijah meril z najslabšo srbsko ekipo letošnje sezone, Borcem. Iz lige Aba pa je neposredno izpadla Krka kot najslabša v tej sezoni.

MZT Skopje je v polfinalu v soboto premagal Široki s 75:71, Zlatibor pa je do finala prišel po polfinalni zmagi nad banjaluškim Borcem z 98:83.

V tej sezoni lige Aba2 je od slovenskih klubov samo Heliosu uspelo priti do končnice. V četrtfinalu so morali Domžalčani, ki so redni del končali na drugem mestu, po napeti končnici z 82:84 priznati premoč poznejšemu prvaku Zlatiboru.

Rogaška je redni del tekmovanja končala na 12. mestu v 14-članski konkurenci.