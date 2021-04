Za državni naslov košarkarice Triglav in Cinkarne Celje

Finalista državnega prvenstva za košarkarice sta Cinkarna Celje in Triglav. Medtem ko so Celjanke v polfinalu v dveh tekmah odpravile Tosamo Ledito, so Kranjčanke danes v odločilni tretji tekmi ugnale Ježico s 65:60 (22:16, 33:35, 44:50).

Celjanke bodo v finalu na tri zmage naskakovale sedemnajsti naslov oziroma desetega zaporedoma, Kranjčanke pa prvega v zgodovini.

Uvodna tekma finala bo 30. aprila v Celju, druga v Kranju je na sporedu 2. maja, tretja 4. maja, naslednji morebitni pa sta predvideni za 6. in 8. maja.

Kljub pomembnosti tekme so bile Kranjčanke napadalno razpoložene v prvi četrtini in si ustvarile šest točk prednosti. A Ljubljančanke, ki so v drugi tekmi polfinalne serije suvereno zmagale in prišle v Kranj zelo optimistično razpoložene, se niso predale. V naslednjih dveh četrtinah so domači ekipi prepustile le 22 točk.

V zadnji četrtini so domačinke spet zaigrale bolj zbrano in odločno. Naveza Vrečer-Kramžar-Abramovič je vzela stvari v svoje roke in s pomembnimi prostimi meti Mance Vrečer, dvema trojkama Gale Kramžar ter z nepopustljivo obrambo Rebeke Abramovič preobrnila rezultat in se zasluženo veselila uvrstitve v finale državnega prvenstva. Gorenjke so dobile skok (39-27), za tri točke pa so metale zelo dobrih 41%.

Za igralke iz Kranja je Manca Vrečer dosegla dvojnega dvojčka (24 točk, 10 skokov), Gala Kramžar in Rebeka Abramovič sta dodali po 13 točk. Pri Ježici je dobro odigrala Ema Lapajne, ki je dosegla 17 točk in osem skokov, sledili sta ji Nikolina Delić in Sara Meden s 15.

Preberite še: