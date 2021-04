Celjanke do 15. naslova pokalnih prvakinj

Košarkarice Cinkarne Celje so osvojile svoj 15. naslov pokalnih prvakinj in tretjega zaporednega, potem ko so v finalu v Celju premagale Triglav z 83:49 (27:13, 44:27, 60:39). Triglav je bil doslej prvak dvakrat, in sicer 2014 ter 2018. Triglav je v polfinalu premagal Grosuplje z 62:51, Celje pa s 86:48 Ježico.

Celjanke nadaljujejo prevlado na domačih igriščih. Potem ko so se že uvrstile v finale državnega prvenstva in se jim nasmiha naslov državnega prvaka, so pred tem osvojile tudi 15. pokalno lovoriko. In to več kot prepričljivo, saj jim Kranjčanke v finalu niso bile enakovreden tekmec. Gostiteljice turnirja so ušle že na začetku tekme, nato pa niso le nadzorovale poteka tekme, ampak so prednost večale, boljše so bile prav v vseh četrtinah.

Na začetku tekme so povedle z 12:3, pet zaporednih točk je Triglavu dajalo upanje, da bi se lahko kosal s tekmicami, toda upanje je bilo kratko. Že ob koncu prve četrtine je bilo na semaforju 27:13, gostje so v drugi četrtini za kratek čas vzpostavile ravnotežje, toda nadaljevanje je bilo spet povsem v znamenju Celjank. Dokončno je bilo jasno, da bo zmaga zanesljivo ostala v Celju na začetku zadnjega dela, ko so domače z delnim izidom 9:0 povedle za 30 točk.

Prvo ime tekme je bila Snežana Bogićević, dosegla je 19 točk, temu pa dodala še osem skokov in pet asistenc. S 13 točkami in sedmimi skoki se je izkazala tudi Lea Bartelme, 13 točk sta pri zmagovalkah dosegli tudi Lea Debeljak in Mojca Jelenc.

Pri Triglavu je 14 točk vknjižila Manca Vrečer.

Zmagovalke Pokala članic v sezoni 2020/2021 so postale košarkarice Cinkarne Celja!!⛹️‍♀️



POKAL ČLANIC

Finale@zkk_celje 83@zkktriglav 49@zkk_celje: Bogićević (MVP zaključnega turnirja) 19, Jelenc in Bartelme po 13@zkktriglav: Vrečer 14 pic.twitter.com/iLRfigJnIt — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) April 25, 2021