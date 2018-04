Velika čast za Jako Lakoviča, ki vstopa v novo obdobje

Prvi trener košarkarskega kluba RETAbet Bilbao Basket

Nekdanjemu slovenskemu košarkarskemu reprezentantu Jaki Lakoviču se je uresničila velika želja, saj je postal prvi trener kluba, ki nastopa v močnem španskem prvenstvu.

Lani pomagal Sloveniji do zlata, zdaj bo reševal Bilbao

Ljubljančan, ki bo poleti dopolnil 40 let, v reprezentanci pomaga selektorju Trifunoviću. Foto: Vid Ponikvar Leta 2016 se je odločil, da bo sklenil bogato košarkarsko pot in se posvetil trenerskim izzivom. Izkušnje je sprva nabiral kot pomočnik trenerja v drugi ekipi Barcelone, nato pa začel sodelovati s slovensko izbrano vrsto. Lani je pomagal Igorju Kokoškovu pri senzacionalnem podvigu v Istanbulu, ko se je Slovenija povzpela na evropski vrh. V Bilbau je združil moči z Veljkom Mršićem. Pomagal je Hrvatu, ki je štiri kroge pred koncem sezone po rezultatski krizi zapustil vroči stolček.

Košarkarje kluba RETAbet Bilbao Basket bo tako skušal v prvi ligi obdržati 39-letni Ljubljančan, ki mu je vodstvo kluba namenilo vlogo dežurnega gasilca.

NOTICIA: Jaka Lakovic sustituye a Veljko Mrsic al frente del banquillo del RETAbet Bilbao Basket

🖊️ https://t.co/QIgoNCxMar pic.twitter.com/r7j5fqbyf1 — RETAbet Bilbao Basket (@CDBILBAOBASKET) April 30, 2018

Bilbao je v španskem prvenstvu na zelo nevarnem 17. mestu, ki pelje v drugo ligo. V 30 krogih je zmagal le osemkrat. Na lestvici je boljši le od Betisa. Za Zaragozo, najbližjim sosedom na razpredelnici, zaostaja eno zmago. Krstni nastop, na katerem se bo prvič predstavil kot prvi trener kluba v močnem španskem prvenstvu, Lakoviča čaka v soboto, 5. maja, ko bo gostoval pri Obradoiru.

Kdo je nanj naredil največji vtis?

O tem, kako je biti trener, je Lakovič povedal marsikaj zanimivega lani v intervjuju za Sportal. !Na prvem mestu je zagotovo Željko Obradović. Tu so še Duško Ivanovič, Xavi Pasqual, Jure Zdovc, Božidar Maljković, pri mojih začetkih so bili Tomo Mahorič, Aleš Pipan, on mi je dal tisto prvo priložnost v evroligi – od takrat je šla moja pot navzgor –, Neven Spahija … Vse te izkušnje, ki sem jih pridobil z igranjem, mi bodo pomagale v prihodnosti," je odgovoril na vprašanje, kateri trener je nanj naredil največji vtis. To je bilo še pred evropskim prvenstvom, kjer je bil pomočnik Kokoškova. S slovensko izbrano vrsto sodeluje še vedno, po novem pa se bo akcij udeleževal kot prvi trener španskega kluba iz Bilbaa.