V Bilbau šest okužb z novim koronavirusom

"Testiranja so odkrila šest pozitivnih primerov med člani naše ekipe in pomožnega osebja. Vso so že v samoosamitvi in bodo spet testirani prihodnji teden. V skladu s protokolom lige bodo treningi do nadaljnjega individualni. Obenem bodo tudi tisti, ki so bili negativni, spet testirani v petek," so zapisali pri Athleticu.

Že pred tem je tudi Barcelona objavila, da ima en primer okužbe, v torek pa so pozitivne primere objavili še Valencia, Sevilla, Mallorca in Espanyol. Primera okužbe je imel tudi Atletico Madrid.