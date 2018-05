Umrl nekdanji predsednik Fibe

V 74. letu starosti je umrl nekdanji predsednik Mednarodne košarkarske zveze (Fiba), Francoz Yvan Mainini, so sporočili iz Fibe. Mainini je bil septembra 2010 v Istanbulu soglasno izvoljen za prvega moža Fibe. Predsedniško funkcijo je opravljal štiri leta. Bil je tudi častni predsednik Fibe in predsednik Fibine fundacije IBF. Leta 2017 je zaradi zdravstvenih težav odstopil s položaja pri IBF.

Mainini, ki se je ukvarjal tudi s trenerskim poslom, dolga leta pa je bil tudi sodnik, med drugim je sodil na treh olimpijskih igrah in treh svetovnih prvenstvih, je bil leta 1992 izvoljen za predsednika francoske košarkarske zveze in to funkcijo opravljal 18 let. Med letoma 1998 in 2001 je bil tudi predsednik Fibe Europe.