Ademola Okulaja je bil poleg Dirka Nowitzkgea and Patricka Femerlinga eden ključnih igralcev v nemški reprezentanci, za katero je med letoma 1995 in 2007 odigral 172 tekem, poroča BIG.

Nach BIG-Informationen ist die deutsche Basketball-Legende Ademola Okulaja gestorben. Er absolvierte zwischen 1995 und 2007 insgesamt 172 Länderspiele für Deutschland und war jahrelang Kapitän. Die Todesursache ist nicht bekannt. pic.twitter.com/zLGYkpOs6d — BIG - Basketball in Deutschland (@BIG_Deutschland) May 17, 2022

Igral je na več evropskih prvenstvih (1995, 1997, 1999 in 2001). Prav tako je bil član reprezentance leta 2002, ko so Nemci osvojili bron. Imel je tudi zelo bogato klubsko kariero, saj je igral v nekaj zvenečih evropskih klubih - ALBA Berlin, FC Barcelona, Unicaja Malaga, Benetton Treviso, Pamesa Valencia, Khimki Moscow in Brose Baskets.

Želel se je preizkusiti tudi v košarkarski ligi NBA. Treniral je pri Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs in Utah Jazz, a ga na koncu niso izbrali. Leta 2010 je končal svojo košarkarsko pot.