Tudi Janakis dočakal vstop v hišo slavnih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Le nekaj dni po nagrajencih leta 2020 je Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) sporočila tudi imena tistih, ki so v njeno hišo slavnih stopili za sezono 2021. Med njimi ni slovenskih predstavnikov, na seznamu pa je nekaj zvenečih evropskih imen, kot so Grk Panajotis Janakis, Nemec Detlef Schrempf in italijanski trener Ettore Messina.