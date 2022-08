Tekmovalni sistem evropskega prvenstva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropsko prvenstvo v košarki bo potekalo od 1. do 18. septembra

Skupinski del evropskega prvenstva bo v Pragi, Tbilisiju, Kölnu in Milanu. Štiriindvajset reprezentanc je razdeljenih v štiri predtekmovalne skupine. Slovenska članska reprezentanca bo v uvodnem delu igrala v skupini B v Kölnu.

Skupinski del se konča 7. septembra (skupini A in B) oziroma 8. septembra (skupini C in D). Štiri najboljše reprezentance iz posamezne skupine bodo napredovale v izločilne boje, ki jih bo gostil Berlin.

Dvoboji osmine finala bodo na sporedu 10. in 11. septembra, četrtfinale 13. in 14. septembra, polfinala obračuna bosta v petek, 16. septembra, tekmi za zlato in bronasto medaljo pa v nedeljo, 18. septembra.

Foto: FIBA