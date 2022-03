Zvezdnik lige NBA v bolečinah, vrnil naj bi se šele v končnici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stephen Curry je utrpel poškodbo noge in v drugem polčasu ni mogel pomagati soigralcem. Poškodba naj ne bi bila resna, a ameriški mediji pišejo, da naj bi počival vsaj mesec dni.

Stephen Curry je utrpel poškodbo noge in v drugem polčasu ni mogel pomagati soigralcem. Poškodba naj ne bi bila resna, a ameriški mediji pišejo, da naj bi počival vsaj mesec dni. Foto: Guliverimage

Košarkar Golden State Warriors Stephen Curry je na tekmi proti Boston Celtics utrpel poškodbo noge, potem ko je nanj padel Marcus Smart. Ameriški mediji poročajo, da si je Curry zvil stopalo in naj bi se vrnili šele v končnici.

Vsega 14 minut je odigral Stephen Curry v obračunu Golden Sate Warriors proti Boston Celtics. V drugem delu ga ni bilo več na spregled, potem ko se je poškodoval. Igralec Bostona Marcus Smart se je v eni od obrambnih akcij vrgel proti Curryju in padel na njegovo nogo.

Zvezdnik lige NBA je sicer sam zapustil dvorano, a se ni vrnil. Naslednji korak je pregled z magnetno resonanco, ki bo pokazal težo poškodbe, vendar rezultatov iz kluba še niso sporočili. Koliko časa bo odsoten z igrišč, torej še ni znano. Znano je le to, da ga v nedeljo proti San Antonio Spurs ne bo na delu, kot je dejal njegov moštveni kolega Draymond Green.

S startom Smarta pa ni bil zadovoljen glavni trener Golden State Warriors Steve Kerr, ki je ob robu parketa izmenjal nekaj besed s košarkarjem Bostona: "Po mojem mnenju je bil to nevaren start. Marcus se je zaletel vanj, zato sem bil jezen. Sicer ga spoštujem. Izjemen igralec je, tekmovalec … Treniral sem ga na svetovnem prvenstvu nekaj poletij nazaj. Po tekmi sva se pogovorila in se dogovorila. Vseeno menim, da je bila to nevarna poteza."

Drugačno mnenje pa ima Green, moštveni kolega Curryja: "Od Marcusa lahko pričakujemo takšno potezo. Čvrst obrambni košarkar je. Zame to ni grda poteza."

Ameriški mediji so v četrtek zgodaj popoldan poročali, da naj bi si Curry poškodoval vezi v levem stopalu, a da naj bi se izognil resnejši poškodbi. Po pisanju ESPN bi se v vrste Bojevnikov lahko vrnil ob začetku končnice.