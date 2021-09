Slovenska rokometna hobotnica v Erlangnu še pet let

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Klemen Ferlin je sicer član Erlangna od lanskega poletja, ko je v nemško bundesligo prestopil iz Celja Pivovarne Laško.

Dvaintridesetletnik je v minuli sezoni zadovoljil visoke ambicije kluba, ta pa je dolgoročno podaljšanje pogodbe s slovenskim reprezentantom označil kot "velik mejnik".

"Ni presenečenje, da so si Klemna želeli številni klubi v Evropi, še posebej, ker na voljo ni veliko vrhunskih vratarjev njegovega kova. Zato smo pri Erlangenu ponosni, da se je Klemen odločil ostati s trenutno petouvrščeno ekipo bundeslige," je danes na spletni strani zapisal klub.

Ferlin je v klub bundeslige prestopil iz Celja Pivovarna Laško. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Tudi družina se v novem okolju dobro počuti

"Res sem zadovoljen z novo pogodbo. Moja družina in jaz se tukaj počutimo zelo dobro, kar je bil eden poglavitnih razlogov, da podaljšamo sodelovanje. Imamo zelo dobro ekipo in sijajno vzdušje, zato se že veselim naslednjih let v tem klubu. Sam bom ekipi pomagal po najboljših močeh, da uresničimo zadane cilje," je ob tem dejal Ferlin.

Dolgoletni član slovenske reprezentance, za katero je po podatkih Rokometne zveze Slovenije zbral 49 nastopov, je klubsko kariero začel pri trebanjskem Trimu. Leta 2014 je prestopil v vrste Gorenja iz Velenja, pot ga je nato leta 2017 vodila v Celje.