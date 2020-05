Slovenska reprezentantka ostaja na Madžarskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po Tini Trebec, Tini Jakovina in Aleksandri Krošelj bo klubsko sredino v prihajajoči sezoni menjala še ena slovenska reprezentantka. Zala Friškovec pa ostaja na Madžarskem, po novem bo branila barve KSC Szekszárd.

Dvajsetletna Zala Friškovec se je v letošnji sezoni prvič preizkusila v tujini. V dresu FCSM Csata iz Budimpešte je prikazala odlično igro. V močnem madžarskem prvenstvu je 179 cm visoka branilka v povprečju na parketu prebila dobrih 30 minut in zabeležila 13,2 točke, 3,7 skoka in 2,6 podaje.

Zaline predstave niso ostale neopažene in tako bo še pred iztekom pogodbe menjala sredino. V sezoni 2020/2021 bo branila barve prvoligaša KSC Szekszárd, ki bo nastopal tudi v evropskem pokalu, ki je drugo najmočnejše klubsko tekmovanje v Evropi. V tem madžarskem prvoligašu je, pred odhodom v evroligaško Prago, sezono 2017/2018 preživela tudi Teja Oblak. Prav tako so v Szekszárdu igrale reprezentantke Eva Lisec, Maja Erkić in Sandra Piršič.