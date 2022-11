Sproščene Slovenke se pripravljajo na poljski in turški izziv

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenske košarkarice so danes v Ljubljani začele priprave na drugi cikel kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki ga bosta med 15. in 25. junijem prihodnje leto gostila Slovenija in Izrael. V četrtek bodo najprej gostovale na Poljskem, v nedeljo pa v Turčiji.