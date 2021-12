(Pre)globok padec

"Tekmo smo odprli preveč zaspano in v prvem polčasu dobili preveč lahkih košev. V tretji četrtini smo pokazali svoj karakter, se vrnili v boj za zmago, na koncu pa bili preutrujeni, pa tudi naši tekmeci so zadeli nekaj težkih metov," je košarkar Cedevite Olimpije Edo Murić na hitro povzel dogajanje ob porazu na gostovanju v EuroCupu pri italijanskem predstavniku Umana Reyer Venezia.

Ko je bilo v prvi četrtini na semaforju 14:5 v korist Cedevite Olimpije, je bila v zraku misel, da so Zmaji po sobotni zmagi v Beogradu le našli svež veter in bodo zajadrali proti tretji zmagi v EuroCupu, s čimer bi prekinili niz porazov.

Nato se je vse obrnilo na glavo in košarkarji Umane Reyer Venezie so zrežirali preobrat ter ob polčasu vodili s kar 17 točkami prednosti (45:28). Novinec Yogi Ferrell tokrat ni bil na ravni prvih tekem. Preveč se je zaletaval in si želel prevečkrat igrati ena na ena, kar je vplivalo na predstavo Cedevite Olimpije.

V tretji četrtini smo videli prav diametralno zgodbo, potem ko so se varovanci Jurice Golemca s 24:10 približali le na tri točke zaostanka 52:55. Jacob Pullen je nato ekipi pri 55:55 celo izenačil, nakar je po novih, slabših napadalnih akcijah zasedba iz Benetk pobegnila na osem točk naskoka.

Ko so domačim na pomoč priskočili še sodniki, so bile glave v gostujočem taboru razumljivo vroče. Neupravičeno so dosodili dve tehnični napaki trenerju Golemcu, ki je bil posledično izključen, tekmo pa je do konca vodil njegov pomočnik Miro Alilović.

"Preveč zaspano, preveč lahkih košev"

Ne glede na pristranskost je treba priznati, da je Olimpija v prvem polčasu zapravila vse upe o uspehu v EuroCupu. Po sedmih tekmah tako še vedno ostaja le pri uvodnih zmagah. "Na tekmi z Umano Reyerjem smo v naši igri pokazali dva različna obraza. Nikakor ne moremo biti zadovoljni s prvim polčasom, saj smo tekmecu pustili, da na glavni odmor odide s prednostjo 17 točk. To je na tej tekmovalni ravni absolutno preveč. Zelo težko je takšno razliko obrniti. Kljub temu je bila reakcija naših igralcev v tretji četrtini zelo dobra. Iz minute v minuto smo razliko zmanjševali, na koncu pa so nas izgubljene žoge in nezbranost pri igri v napadu stali zmage. Seveda je k temu prispevala tudi izključitev našega glavnega trenerja," je po tekmi povedal Alilović.

Yogi Ferrell se je tokrat preveč zaletaval. Foto: KK Cedevita Olimpija/Tine Ružič

Cedevita Olimpija je po sedmih od skupno 18 krogov na devetem mestu v skupini B, iz katere se bo v izločilne boje prebilo najboljših osem klubov. A Cedevita Olimpija ima enako število zmag in porazov kot sedmi Bursaspor, ki ima tekmo manj, in osmi Bourg, ki so ga Ljubljančani v drugem krogu premagali. Zadnji v skupini je grški Promitheas Patras. Cedevita Olimpija bo naslednjo evropsko tekmo odigrala prihodnji teden, ko bo gostovala pri Valencii slovenskih reprezentantov Klemna Prepeliča in Mika Tobeyja.