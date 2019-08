Popovichu svojo odpoved sporočila tudi Drummond in Harrell

Andre Drummond (Detroit Pistons) in Montrezl Harrell (Los Angeles Clippers) sta zadnja ameriška košarkarja, ki sta odpovedala nastop na svetovnem prvenstvu med 31. avgustom in 15. septembrom na Kitajskem. Selektor ZDA Gregg Popovich je v trenažni center v Las Vegas naknadno poklical Bama Adebaya (Miami Heat) in Jarena Jacksona (Memphis Grizzlies).

Pred Drummondom in Harrellom so se nastopu na letošnjem svetovnem prvenstvu na Kitajskem odpovedali največji ameriški zvezdniki lige NBA, kot so LeBron James, Stephen Curry, James Harden, Anthony Davis in Kawhi Leonard.

"Coach Pop", kot Američani imenujejo 70-letnega stratega moštva San Antonio Spurs in selektorja ZDA, bo dokončni seznam 12 košarkarjev, ki bodo nastopili na SP, razkril 17. avgusta.

Na seznamu Popovicha so trenutno Harrison Barnes (Sacramento Kings), Julius Randle (New York Knicks), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), Brook Lopez in Khris Middleton (oba Milwaukee Bucks), Mason Plumlee (Denver Nuggets), P. J. Tucker (Houston Rockets), Jaylen Brown, Marcus Smary in Jayson Tatum (vsi Boston Celtics), Myles Turner (Indiana Pacers), Thaddeus Young (Chicago), Bam Adebayo (Miami Heat) in Jaren Jackson (Memphis Grizzlies).