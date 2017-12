Domžalčani ugnali Olimpijo in si priigrali minamalno prednost

Pokal Špar, četrtfinale, prve tekme

Na prvi četrtfinalni tekmi Pokala Spar v sezoni 2017/2018 sta se udarila Helios Suns in Petrol Olimpija. Ekipi sta dosegli kar 193 točk, zmage s točko razlike pa so se veselili Domžalčani. Povratna tekma bo na sporedu 4. januarja. V soboto se bosta pomerila Sixt Primorska in Hopsi.