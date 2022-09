Pogoste poškodbe pri košarki. Katere so? Kakšni so postopki rehabilitacije? Kdaj se naročiti na fizioterapijo?

Oglasno sporočilo

Ali ste vedeli, da poškodbe gležnja predstavljajo 32,6 odstotka vseh poškodb košarkarjev evropskih nacionalnih lig?

Zvin gležnja je najpogostejša poškodba pri igranju košarke, ki pa žal še vedno ni obravnavana dovolj "resno". Raziskave kažejo, da zgolj 43 odstotkov košarkarjev opravi strokovno vodeno rehabilitacijo po zvinu gležnja. Petkrat večjo verjetnost za poškodbo gležnja in stopala ima vsak košarkar, ki je predhodno že utrpel zvin gležnja. Prvi agresivnejši zvin gležnja je pogosto začetek konca športne kariere zaradi poškodbe oziroma kroničnih težav s stabilnostjo gležnja. Ligamentarni apart gležnja je zapleten, po ponavljajočih se zvinih so vezi bolj ohlapne, kar povzroči trajne motnje stabilnosti gležnja. Ponavljajoče se zvine gležnje pa običajno povzroči slaba rehabilitacija po prvem zvinu gležnja, ki ga mora fizioterapija nujno obravnavati po protokolu za vrhunski šport.

"Career-ending injury" je angleški izraz za poškodbo, ki neposredno povzroči konec profesionalne kariere športnika in je dobro raziskano področje. Poškodovan gleženj je za koleni drugi najpogostejši razlog za končanje kariere košarkarjev, približno četrtina košarkarjev svojo kariero konča zaradi težav z gležnjem, pogosto pa je ravno slabo izvedena rehabilitacija prvega zvina gležnja krivec za nastanek kroničnih težav.

Katere so najpogostejše poškodbe v košarki?

Strokovnjaki za rehabilitacijo poškodb s klinike Medicofit, vodilne fizioterapije za športne poškodbe v Sloveniji, vam bodo predstavili najpogostejše poškodbe košarkarjev, ki jih zdravijo, in kaj morate storiti, če se pojavi sum na poškodbe, ki jih opisujejo

Zvin gležnja

Zaradi enonožnih pristankov, naletov med pristajanjem in skokom ter stopanja na stopalo je gleženj najpogosteje poškodovan sklep pri košarkarjih. 45 odstotkov poškodb gležnja se zgodi pri med pristajanjem po skoku, približno polovica od teh po pristanku na stopalo drugega igralca. Košarkarji morajo vedeti, da se prvi zvin gležnja pogosto zgodi v okoliščinah, ko do njega pride ne glede na preventivno moč gležnja npr. pri pristajanju ali hitrem obratu. Ključno za košarkarja je torej to, kako učinkovito bo rehabilitiral prvi zvin gležnja. Vse več študij potrjuje, da je kakovostno zdravljenje prvega zvina gležnja ključno za zaščito pred kronično nestabilnostjo gležnja.

V primeru zvina gležnja opustite aktivnost, gleženj hladite in nemudoma začnite fizioterapijo v obliki terapij za pospeševanje celjenja LASER, TECAER in HiTop, opravite tudi diagnostični pregled. Košarkar mora pred ponovno vključitvijo v v treninge opraviti test stabilnosti gležnja in protokol vaj "return to sport" s poudarkom na enonožni pliometriji (rehabilitacija, ki povrne pravilno tehniko skokov in doskokov).

Tendinitis in tendinopatija ahilove tetive

Vnetje ahilove tetive in tendinopatija ahilove tetive sta najpogostejši preobremenitveni stanji vezivnega tkiva košarkarjev. Zaradi velike količine skokov, hitrega zaustavljanja in pospeševanja prihaja do intenzivnih obremenitev ahilove tetive, ki se pogosto vname pri starejših košarkarjih kot posledica slabše moči mečne muskulature in neustrezne stopnjevane obremenitve. Če se težave z ahilovo tetivo pojavijo pri mlajših košarkarjih, je nujen diagnostični pregled za oceno kakovosti mišičnega tkiva in vzrokov za tendinitis. Za tendinitis ahilove tetive je značilna ostra bolečina v ahilovi tetivi, ki je lahko prisotna nižje na področju narastišča na petnico, čez celotno tetivo ali pa na njenem prehodu v mišico gastrocnemius. Košarkarji morajo vedeti, da tendinitis ahilove tetive povečuje tveganje za kompletno rupturo ahilove tetive, ki ima enega izmed najdaljših obdobij rehabilitacije in zahteva visoko specializirano fizioterapijo.

Strgana sprednja križna vez (ACL)

Strgana sprednja križna vez je najpogostejša poškodba vezi kolenskega sklepa košarkarjev. 2,3-krat pogosteje se pojavi pri ženskah, 60 odstotkov vseh poškodb sprednje križne vezi v košarki je nekontaktne narave, kar pomeni, da jo povzroči slaba telesna pripravljenost. Sprednja križna vez se lahko pretrga popolnoma, delno, mogoča je tudi distenzija (nateg vezi). Običajno je slišen glasen pok, pojavi se ostra bolečina, ki onemogoča obremenjevanje noge, koleno postopoma tudi močno oteče. Popolnoma strgana sprednja križna vez se pri košarkarjih zdravi operativno, rehabilitacije praviloma traja od šesto do devet mesecev, predčasna prekinitev nosi od tri- do šestkrat večjo verjetnost ponovne poškodbe sprednje križne vezi v 24 mesecih po primarni poškodbi.

Skakalno koleno

Skakalno koleno (jumpers knee) je najpogostejše degenerativno stanje vezi kolenskega sklepa. Značilna je subpatelarna bolečina oziroma bolečina pod pogačico, ki je občutljiva na dotik, izrazito pa se poveča po obremenitvi in boli v statičnih položajih. Prisotna je lahko tudi zadebelitev patelarnega ligamenta, značilno pa je, da je bolečina po košarki večja kot med košarko. Gre za preobremenitev patelarnega ligamenta in žal še vedno eno izmed poškodb, ki največkrat povzročijo konec kariere športnika. Več kot 50 odstotkov vseh košarkarjev s skakalnim kolenom neha igrati košarko in konča profesionalno kariero zaradi težav, ki jih povzroča vnetje patelarnega ligamenta.

Čeprav so začetki skakalnega kolena zgolj moteča bolečina pod pogačico, ki se poslabša po obremenitvi, gre v resnici za zapleteno patologijo vezi pogačice, ki ob zapozneli rehabilitaciji ogroža kariero košarkarja. V okviru zdravstvenega sistema so težave z vnetjem patelarne vezi področje z najnižjo stopnjo strokovnega znanja o pravilni fizioterapiji. V kliniki Medicofit v okviru športne fizioterapije skakalno koleno predstavlja tretjino vseh poškodb, saj gre stanje, ki potrebuje predvsem specialen "load management". V primeru bolečin pod pogačico, še posebej pri hoji navzdol po stopnicah ali po hribu, vam svetujemo, da se naročite na diagnostični pregled v kliniki Medicofit.

Natrgana stegenska mišica

Natrgana mišica zadnje lože ali pa sprednje stegenske mišice je najpogosteje posledica utrujenosti oz. slabe mišične vzdržljivosti. Pogosteje se zgodi na turnirjih in bolj redko na treningih košarkarjev, značilna je za starejše košarkarje in kondicijsko slabše pripravljene. Poškodba ne prinaša visokega tveganja, potrebna sta predvsem akutna fizioterapija za pospeševanje celjenja v prvi fazi in pravilno progresivno obremenjevanje v fazi kinezioterapije. Ob natrganju mišice se pojavi pekoča bolečina in pogosto tudi izboklina ter hematom na mestu poškodbe.

"Osgood schlatter" sindrom

Gre za bolečino in izboklino na področju narastišča patelarnega ligamenta na izboklino golenice (tibial tuberosity). V obdobju rasti dolgih kosti je v končnem delu golenice prisoten rastni hrustanec, ki ima manjšo sposobnost prenašanja mehanske obremenitve kot kost, zato se pogosto vname pri športno aktivnih najstnikih. "Osgood schlatter" je po tipu patologije osteohondroza, ki pa s primerno fizioterapijo in kineziologijo izzveni. Gre za preobremenitveno poškodbo, ki je pri košarkarjih pogosto prisotna med 13. in 16. letom starosti, pri košarkaricah pa med 11. in 15. letom. Značilna je bolečina pod pogačico, podobna skakalnemu kolenu, vendar nižje. V primeru suma na "osgood schlatter" sindrom sta potrebna diagnostični pregled in prekinitev športne aktivnosti med zdravljenjem.

Severjeva bolezen

Pojavlja se pri otrocih in mladostnikih v obliki izrazitih bolečin petnice. Imenujemo jo tudi apofizitis petnice. Nastane pri športno aktivnih otrocih zaradi velikih obremenitev ahilove tetive. Značilna je za obdobje pred puberteto, tudi že pred sedmim letom starosti. V primeru severjeve bolezni je potrebna predvsem instrumentalna fizioterapija v obliki LASER in MAGNETNE terapije, otrok mora počivati in vsaj za 12 tednov izključiti obremenitve pet. Klinika Medicofit je ena izmed redkih fizioterapij v Sloveniji, ki ima razvite specialne protokole za zdravljenje preobremenitvenih stanj otrok in mladostnikov.

Kdaj naj se košarkar naroči na fizioterapijo?

V primeru suma na simptome, ki bi nakazovali na zvin gležnja, poškodbo sprednje križne vezi, skakalno koleno, tendinitis ahilove tetive, natrgano mišico, "osgood schlatter" sindrom ali Severjevo bolezen, se naročite na diagnostični pregled. Zgodnji začetek rehabilitacije skrajša trajanje zdravljenja in zmanjša verjetnost za nastanek kroničnih stanj.

V kliniki Medicofit vsem košarkarjem svetujejo funkcionalno diagnostiko, ki poleg kliničnih testov izmeri mišične simetrije, mobilnost sklepov in kakovost gibalnih vzorcev. Zgolj izvedba ultrazvočne ali magnetnoresonančne preiskave ne zadostuje za izdelavo učinkovitega načrta rehabilitacije.

