Ostre srbske puščice tudi proti Ljubljani

Crveno zvezdo sta po porazu v finalu lige ABA zapustila Milko Bjelica in Dylan Enis, predsednik kluba Nebojša Čović pa se medtem še vedno ne more sprijazniti z dogodki na tekmah s podgoriško Budućnostjo.

Omićeva Crvena zvezda je v finalu klonila proti Budućnosti (1:3). Foto: Budućnost Voli

Čeprav je zastor sezone lige ABA padel že v soboto, pa je finalna serija med Budućnostjo in Crveno zvezdo (3:1) še vedno predmet žolčnih debat. Predvsem v Srbiji, kjer za to skrbi predsednik beograjskega kluba Nebojša Čović. Kritičen je bil že med serijo, predvsem po prvi in tretji tekmi, ko ni skrival ogorčenja nad sodniškim kriterijem. Pred odločilno tekmo v Morači je celo grozil z bojkotom, povsem pomirjen pa ni niti po nekaj prespanih nočeh. Še vedno govori o sodniški kraji v Podgorici in dodaja, da Beograjčani verjetno ne bi preživeli, če bi dobili tretjo tekmo finala.

"Neregularni pogoji"

"Ni katastrofe, nihče ni umrl. Izgubili smo v neregularnih pogojih, a nam ne preostane nič drugega, kot da gremo naprej. Želimo osvojiti državno prvenstvo," je v pogovoru za TV Pink dejal Čović, katerega osrednja tarča je ob sodnikih predvsem predsednik Budućnosti Dragan Bokan. "Na prvo tekmo je prišel celo v spremstvu treh oboroženih mož," je dejal, zatrdil, da Bokan lobira pri sodnikih, in se obregnil še ob priborjeno črnogorsko evroligaško vizo. "Budućnost ne izpolnjuje pogojev za evroligo. Vidim, da jim ponujajo igranje v Skopju. Po volitvah v Črni gori pa imajo tudi doma potencial za nemogoče stvari. Da bi dvorano pripravili v treh mesecih."

Nebojša Čović brez dlake na jeziku. Foto: ABA liga

"Lisac mešetari"

Čović je tudi predsednik lige ABA, zato je ostrost kritik še bolj presenetljiva. "Gradili smo ligo, da bi bila drugačna kot tedaj, ko sta jo vodila Roman Lisac in Radovan Lorbek. A trenutno stanje je še slabše. Lisac znova mešetari. Ustvarila se je srbska nesložnost. Medtem ko se Crvena zvezda in Partizan prepirata, drugi to izkoriščajo," poudarja podjetnik in politik. In kako na strupene puščice odgovarja izzvani direktor Petrola Olimpije? "Brez komentarja? Ne želim se spuščati v to razpravo," je bil v odzivu kratek Roman Lisac, ki nam je sicer v intervjuju pred dnevi dejal, da ga razplet finala ne preseneča, obenem pa izrazil prepričanje o tem, da bo Budućnost lahko zaigrala v evroligi.

Iz Beograda v Zaragozo, dvakrat

Kot odmev na konec evroligaške in jadranske sezone pa so se v kadru srbskega prvaka zgodile prve igralske spremembe. Rdeče-bele sta zapustila 26-letni ameriški branilec Dylan Ennis in šest let starejši srbski krilni center Milko Bjelica, ki je bil tudi najdražji igralec. Zanj so Beograjčani odšteli kar 400 tisoč evrov. Ennis in Bjelica bosta vseeno ostala soigralca. Njun novi delodajalec je namreč postala Zaragoza, španski prvoligaš, ki se krčevito bori za obstanek v prvi ligi. Igralski kader pa sta pred koncem srbskega prvenstva dopolnila Aleksa Radanov in predsednikov sin Filip Čović.