Nekdanji komisar lige NBA utrpel možgansko kap

Nekdanji dolgoletni komisar severnoameriške košarkarske lige 77-letni David Stern je v noči s četrtka na petek prestal nujno operacijo na možganih, potem ko so ga v bolnišnico prepeljali zaradi možganske kapi, je sporočilo vodstvo lige NBA.

Stern je omedlel, ko je bil v restavraciji v New Yorku. Po tem so ga prepeljali v bližnjo bolnišnico, kjer so ga operirali.

Stern je bil komisar lige NBA do leta 2014, ko ga je na položaju nasledil zdajšnji komisar lige NBA Adam Silver.

Stern je svoje naloge opravljal kot četrti komisar lige NBA v zgodovini severnoameriške košarka. Organizacijo pa je vodil vse od leta 1984, ko je nasledil Larryja O'Briena.