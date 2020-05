Mogoč datum za ligo NBA je 31. julij

Vodstvo in lastniki klubov severnoameriške košarkarske lige NBA še nimajo natančnega urnika nadaljevanja sezone 2019/20, ki je bila 11. marca prekinjena zaradi pandemije novega koronavirusa. Po poročanju spletne strani NBA bodo preostale tekme, končnico in finale odigrali na lokaciji Disney World pri Orlandu na Floridi. Mogoč datum je 31. julij.

Po ameriških družbenih omrežjih je v petek zaokrožil najverjetnejši datum vrnitve profesionalne košarke onstran velike luže. Komisar lige NBA Adam Silver je upravnemu odboru, v katerem sedijo lastniki franšiz, kot ciljni datum predstavil 31. julij, ko bi bilo še možno nadaljevati in končati sezono NBA ter razglasiti prvaka.

Celotno dogajanje bi se odvilo na prizorišču ESPN's Wide World of Sports na Floridi, kjer bi bilo možno zagotoviti najboljše pogoje za neposredne televizijske prenose, seveda brez navzočnosti gledalcev na tribunah in navijačev, ter upoštevanjem varnostnih in zdravstvenih protokolov.

Foto: Getty Images

Kaj predlaga Mark Cuban, lastnik Dallas Mavericks

Šibka večina generalnih direktorjev klubov NBA, šestnajst od 30, bi najraje videla, da ne bi spreminjali tekmovalnega formata in bi končnico odigrali s 16 ekipami, z najboljšimi osmimi zahodne in najboljšimi osmimi vzhodne konference, ki bi jih razporedili glede na razvrstitev rednega dela lige v trenutku zamrznitve lestvice ob prekinitvi.

Lastnik košarkarske ekipe Dallas Mavericks, katere prvi zvezdnik je Luka Dončić, Mark Cuban pa predlaga, da se v nadaljevanju zaradi pandemije novega koronavirusa prekinjene sezone v končnici meri 20 ekip namesto običajnih 16. Dodaja tudi, da bi vseh 30 ekip moralo pred končnico odigrati še pet do sedem tekem rednega dela.

"Ne morete košarkarje kar takoj vreči v vročico končnice," je prepričan Cuban.

Adam Silver Foto: Reuters

Komisar lige NBA Silver je v petek opravil videokonferenco s 30 lastniki franšiz, generalnimi direktorji klubov in predstavniki združenja igralcev. V tem trenutku je še najbolj jasno to, da v vseh klubih na prvo mesto postavljajo varnost in zdravje. Tako morajo najprej odgovoriti na dileme in tveganja, povezana z vnovičnim zagonom tekmovanj, potem pa se bodo lahko lotili podrobnega terminskega načrta po datumih, lokacijah in skupinah, piše STA.