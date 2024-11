Marcel Ratnik in Dino Kojić podaljšala z Olimpijo

Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane je potrdil, da je podaljšal pogodbo s pomembnima slovenskima mladcema, branilcem in kapetanom Marcelom Ratnikom ter napadalcem Dinom Kojićem.

Dvajsetletni Ratnik si je z dobrimi igrami prislužil vpoklic v člansko reprezentanco in je eden ključnih nogometašev zeleno-bele zasedbe, ki uspešno tekmuje v konferenčni ligi, hkrati pa vodi tudi v domačem prvenstvu. Prejšnja pogodba ga je vezala do junija leta 2026, po novem pa je sodelovanje podaljšal za dve leti.

Osemnajstletni Kojić pa se je v tej sezoni prebil v člansko ekipo Olimpije in velja za eno odkritij sezone. Prejšnjo pogodbo je imel do junija 2027, tudi on pa je podaljšal za dve leti.

Olimpijo v četrtek čaka četrta tekma v ligaškem delu konferenčne lige, takrat bo gostila severnoirski Larne. Na prvih treh tekmah je najprej z 1:2 izgubila v Heidenheimu, nato je doma z 2:0 odpravila Lask Linz, nazadnje pa je v gosteh z 2:0 ugnala HJK Helsinke.

