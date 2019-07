Lillard in DeRozan odpovedala nastop na SP

Ameriška košarkarska reprezentanca bo na svetovnem prvenstvu, ki bo med 31. avgustom in 15. septembrom na Kitajskem, oslabljena. Svoj nastop sta odpovedala še zvezdnika Portlanda in San Antonia Damian Lillard in DeMar DeRozan.

Lillard in DeRozan sta sedmi in osmi košarkar, ki sta odpovedala sodelovanje. Pred njima so to naredili še Anthony Davis, CJ McCollum, James Harden, Eric Gordon, Tobias Harris in Bradley Beal.

Lillarda in DeRozana naj bi zamenjala Jaylen Brown iz Bostona in Julius Randle iz New Yorka.

Direktor reprezentance ZDA Jerry Colangelo pravi, da ga odpovedi ne skrbijo.

"Zgodovina nas uči, da je vse to le del procesa. Na srečo pa imamo ogromno talentov, tako da bomo vzeli, kar se nam bo ponudilo," je dejal Colangelo.