Cedevita Olimpija brez nosilcev in Krka jim je nasula 112 točk

Ta konec tedna so bile v ligi Nova KBM na sporedu še zadnje tekme v ligi za prvaka in za obstanek. Kljub zmagi nad Heliosom s 75:73 Šenčur lige za prvaka ni končal na prvem mestu. Cedevita Olimpija je tekmo odigrala brez nosilcev igre iz lige ABA in eurocupa in doživela visok poraz s Krko, ki je bila v polni postavi (78:112).

Cedevita Olimpija je imela na tekmi le osem košarkarjev, od izkušenih Mirku Mulaliću in Alenu Hodžiću še šest mladih upov, med njimi sta v ligi ABA in eurocupu nekaj malega igrala samo Luka Ščuka in Dan Duščak. Krka je bila v polni postavi in je tako tekmo dobila s kar 112:78. Že v prvi četrtini je bilo 39:21 za Novomeščane, ob polčasu pa celo 66:31.

Sedem košarkarjev Krke je bilo dvomestnih. Največ točk sta dala Jurij Macura in Leon Stergar po 14. Pri Olimpiji pa sta bila s po 17 točkami prva strelca Hodžić in Ščuka.

Tekma sicer ni imela nobenega vpliva na lestvico. Krka je ligo za prvaka končala na tretjem mestu, Cedevita Olimpija pa na šestem. To pomeni, da se bosta največja slovenska košarkarska kluba med sabo udarila že v četrtfinalu. Seveda je pričakovati, da bo ljubljanski klub takrat igral tudi z Jako Blažičem in ostalimi zvezdniki.

Pari četrtfinala:



Krka - Cedevita Olimpija

Nutrispoint Ilirija - Podčetrtek

Helios Suns - Šentjur

Ghd Šenćur - Rogaška

S trojko Murića Šenčur do zmage, a Helios vseeno prvi

Dino Murić Foto: Sportida Derbi zadnjega kroga lige Nova KBM za prvaka je odločal o prvem mestu, ki so ga kljub porazu osvojili košarkarji Helios Suns.

Helios Suns je prvo tekmo v ligi za prvaka v Šenčurju dobil z 69:67, tokrat pa izgubil s 75:73. Po pravilih Košarkarske zveze Slovenije (KZS) in Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) v tem primeru o vrstnem redu ne odločajo koši v gosteh, temveč skupna razlika v koših med vsemi sodelujočimi ekipami v drugem delu. Helios Suns ima v tem primeru + 90, Šenčur Ggd pa + 38.

Helios Suns bo tako v četrtfinalu na dve zmagi igral s Šentjurjem, Ggd Šenčur pa z Rogaško. Prvi tekmi sta na sporedu 4. maja, drugi 7. maja, morebitni tretji pa 10. maja.

Dobre tri minute pred koncem tekme so imeli Domžalčani prednost 71:65. Sledila je trojka Dina Murića in dva koša Gabra Ožegovića za vodstvo gostov, Leon Šantelj pa je domače pol minute pred koncem s črte prostih metov vrnil v vodstvo.

V zadnjem napadu Šenčurja je Murić zadel met za tri točke za 75:73, na drugi strani igrišča pa je Bine Prepelič sekundo pred koncem zgrešil zicer za podaljšek.

Iliriji generalka pred začetkom četrtfinala

Foto: KK Nutrispoint Ilirija Košarkarji Nutrispoint Ilirije in Term Olimia so se srečali četrtič v tej sezoni, še najmanj dvakrat pa se bodo prihodnji dveh tednih, saj sta ekipi osvojili četrto in peto mesto v skupini za prvaka, kar pomeni, da se bosta pomerili tudi v četrtfinalu na dve zmagi.

Obračun na Kodeljevem v 10. krogu ni imel nobenega tekmovalnega značaja. Oba trenerja sta odpočila nekaj glavnih adutov - Davor Brečko je dal počitek Sandiju Čebularju in Milojko Vasiliću, Stipe Modrić pa je igral brez Saše Cianija.

Življenjsko predstavo v ligi Nova KBM je prikazal Miha Cerkvenik, ki je v 28 minutah na parketu dosegel 26 točk ob metu 6:8 za tri točke in 4:5 za dve točki (indeks 32). Pri gostih je največ točk dosegel Simo Atanacković (19).