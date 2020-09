LeBron James že v finale lige NBA?

LeBron James, Anthony Davis in njuni soigralci iz LA-ja so zanesljivo (126:114) dobili prvo tekmo konferenčnega finala, drugo tesno (105:103), na tretji pa so Jokićevi vendarle ustavili nalet Lakers in zmagali s 114:106. Denver – v končnici na parket še ni stopil poškodovano slovenski legionar Vlatko Čančar – na četrti spet ni bil kos favoriziranim Jezernikom (108:114), zato lahko ponoči že konča sezono.

Z zmago in napredovanjem v finale, bi imeli LA Lakers nekaj več počitka in časa za pripravo na tekmeca, v finalu vzhodne konference je namreč izid med Miami Heat našega zlatega kapetana Gorana Dragića in Boston Celtics 3:2 v zmagah, šesto tekmo serije pa bosta moštvi odigrali v ponedeljek, ob 1.30 po slovenskem času.

Liga NBA, finale zahoda, peta tekma: 3:00, Los Angeles Lakers - Denver Nuggets /3:1/ // izd v zmagah, igrajo na štiri

