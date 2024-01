Kidd odgovoril kritikam na račun Dončića

Zasedba Memphisa v tej sezoni doživlja udarec za udarcem. Problematični zvezdnik Ja Morant je moral najprej zaradi posedovanja orožja izpustiti prvih 25 tekem v sezoni, 20. decembra se je nato vendarle vrnil v zasedbo Memphisa, zdaj pa je zaradi poškodbe rame, ki jo je staknil na sobotnem treningu in zaradi katere bo moral prestati tudi operacijo, njegova sezona že končana. To je hud udarec za Grizlije, ki so s 13 zmagami in 23 porazi v tej sezoni šele na 13. mestu zahodne konference. Morant je v devetih tekmah, na katerih je zaigral, v povprečju dosegal 25,1 točke, Grizzlies pa so v tem obdobju zabeležili šest zmag in tri poraze.

A čeprav je poškodba Moranta močno oslabila vrste Memphisa, čaka Dallas težka naloga. Mavericks bodo lovili še četrto zaporedno zmago na domačem parketu, še vedno pa se trener Jason Kidd spopada s številnimi skrbmi in poškodbami. Na tokratnem seznamu košarkarjev s poškodbami je pet košarkarjev. Zagotovo bodo srečanje izpustili Dante Exum, Maxi Kleber in Dereck Lively II, medtem ko sta nastopa Luke Dončića in Granta Williamsa označena za verjetna in bosta tako, kot vse kaže, lahko pomagala ekipi. Na zadnjem obračunu so Mavericks navdušili z ekipno predstavo in s 115:108 zaustavili vodilno ekipo zahoda Minnesoto Timberwolves.

Kidd pohvalil Dončićevo delo v obrambi

"Lepota te ekipe se je pokazala na tej tekmi. Jones je bil danes odlično razpoložen in je imel priložnost, da tekmi zaključi. Ko smo se dogovarjali, kako bomo odigrali zadnje trenutke, bi se lahko odločili tudi za kakšno drugo akcijo, a je Luka dejal: Ne, odigrajmo še enkrat enako, dajmo žogo Jonesu, ki bo zadel. Na takšnih stvareh je zgrajena naša ekipa, zaupamo si," je bil po zmagi navdušen Kidd. Dončić se je spet izkazal, ustavil se je pri 34 točkah, 6 skokih in 8 asistencah, čvrsto je odigral tudi v obrambi.

"Vsi imajo vedno nekaj povedati o njegovi igri v obrambi, a odkar sem jaz tu, je Luka eden od naših petih najboljših košarkarjev v obrambi. Dela vse, kar mora, in še več. Bori se za vsako žogo in ekipo. Bomo to od njega zahtevali na vseh 82 tekmah rednega dela? Seveda ne. A vem, da je sprejel ta izziv, noče biti poznan po tem, da lahko odlično igra samo na eni strani igrišča. Želi biti kompleten košarkar in to tudi je, kar je že večkrat dokazal," je prvega zvezdnika Dallasa še pohvalil Kidd.

Za Dallas in Memphis bo to še četrta in hkrati tudi zadnja medsebojna tekma v tej sezoni. Prvo so v FedEx Forumu dobili Mavericks, druga je v American Airlines pripadla Memphisu, na zadnji v Memphisu so znova slavili varovanci Jasona Kidda.

