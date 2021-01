Košarkarsko dogajanje v Miamiju se bo začelo poldrugo uro čez polnoč po slovenskem času. Moštvo Heat, aktualni podprvaki lige NBA, se bo predstavilo v novih dresih. V sklopu kampanje ViceVersa bodo oblekli še peti različni dres ''Vice''. Od leta 2017 so jih prodali okrog 120 tisoč, vodstvo kluba pa je prepričano, da bo veliki prodajni hit tudi tokratni dres, ki je zasnovan v modro-rožnati barvni kombinaciji.

Podoba novega priložnostnega dresa Miami Heat:

''To je nova, sveža podoba, v kateri pridejo žive barve še bolj do izraza. Ljudje po svetu se zanimajo za te drese, to je res nekaj posebnega,'' je pred slovesnim trenutkom povedal Goran Dragić. Omenjeni dres bo, podobno kot soigralci, v prvi polovici sezone nosil na 11 tekmah.

Za Miami bo to prva tekma po klavrni predstavi v Dallasu, kjer so priznali premoč Dončićevemu Dallasu in dosegli zgolj 83 točk. Vročica v tej sezoni ne blesti v napadu. V povprečju dosega na tekmo 103,4 točke, kar zadošča komaj za 28. v ligi. Najboljši strelec je center Bam Adebayo, ki dosega na srečanje 19 točk in osem skokov. Dragić vstopa v igro kot rezervist, a mu gre tudi v tej sezoni odlično. Za zdaj njegovo povprečje znaša 15,2 točke in 5,2 asistence na tekmo. Pri gostih bo najbolj nevaren "raznovrsten" Shai Gilgeous-Alexander. 22-letni Kanadčan je vodilni pri Oklahoma Cityju tako v točkah (18,8), skokih (5,2) in asistencah (6,8) na tekmo.

Ob priimkih Dončića in Hardna vprašaj

Luka Dončić je zaradi zdravstvenih težav izpustil zadnje srečanje v Chicagu. Foto: Reuters Košarkarski sladokusci držijo pesti, da bi teksaški spektakel v dvorani Toyota Center potekal z obema največjima zvezdnikoma. Ne le Luka Dončić, za obračun v Houstonu je vprašljiv tudi James Harden. Oba sta manjkala že na zadnjih tekmah svojih ekip.

Dončić je zaradi poškodbe leve stegenske mišice izpustil dvoboj v Chicagu. Njegove zdravstvene težave niso hujše narave, tako da trener Rick Carlisle po porazu v vetrovnem velemestu ni izključil možnosti, da bi 21-letni Ljubljančan že zaigral proti raketam. Strateg Dallasa je napovedal, kako Dončić ne bo dolgo odsoten s parketa. Možnosti za nastop torej obstajajo, iz tabora Mavericks pa bodo končno odločitev sporočili tik pred srečanjem.

Pri Dallasu zagotovo ne bo na parketu Kristapsa Porzingisa, ki po operaciji kolena še ni povsem nared za največje napore, tako da se bo vrnil šele konec januarja. Dvoboju v Houstonu tako grozi, da bi lahko glede zastopanosti zvezdnikov ponudil bistveno manj, kot sicer ponuja na papirju.

Klub iz Dallasa je v najavi dvoboja v Houstnu izpostavil podobo Dončića. Je s tem želel poudariti, kako bo Ljubljančan proti raketam stopil na parket?

Tekma brez strelskega spopada Hardna in Dončića bi bila košarkarski javnosti bistveno manj zanimiva kot sicer. Rakete so brez bradatega asa, ki je trenutno prvi strelec lige NBA (37 točk na tekmo), a si je zvil desni gleženj, premagale Sacramento. Izstopala sta John Wall, nekdanji zvezdnik Washingtona, ki je bil odsoten z igrišč dve leti, a na zadnji tekmi ob odsotnosti Hardna dosegel 28 točk, in center Christian Wood.

Čustven večer za trenerja raket

Stephen Silas odlično pozna Luko Dončića in njegove košarkarske sposobnosti. Dallas je na gostovanju pri teksaških sosedih v Houstonu na zadnjih petih srečanjih zmagal le enkrat. Foto: Guliverimage/Getty Images To bo čustven večer za trenerja raket Stephena Silasa, saj je bil od leta 2018 do lani pomočnik trenerja Carlisla pri Mavericks in odlično pozna Dallas.

''Lepo bo videti fante. Carlisle je naredil ogromno zame. Nisem še imel priložnosti, da bi se mu zahvalil osebno, zato se zelo veselim srečanja,'' sporoča Siles, ki je pri Dallasu tesno sodeloval tudi z Dončićem. ''Veselim se tudi srečanja z igralci. Malo manj mi bo v veselje, da se bomo morali pomeriti z njimi, saj sestavljajo zelo dobro ekipo. To bo za nas izziv.''

Brunson navdušil, a ...

Ko gre Luka Dončić na klop, ga pogosto zamenja Jalen Brunson. Kako bo nocoj v Houstnu? Foto: Getty Images Houston lovi tretjo zaporedno zmago, brez Hardna pa je v zgodovini lige NBA odigral 34 tekem in jih dobil 19. Dallas je na drugi strani priča napornemu ritmu, saj bo to zanj že četrta tekma v zadnjih šestih večerih. Brez Dončića je ostal praznih rok v Chicagu, namesto Slovenca pa je v začetni peterki zaigral Jalen Brunson. Izkazal se je, dosegel kar 31 točk (met iz igre 11/17), a so zatajili njegovi soigralci. Niso bili preveč razpoloženi. Za tri točke so metali le 11/42, od tega Tim Hardaway Jr. 2/12.

Dončić je tudi v tej sezoni prvi strelec (24,4), asistent (6,4) in skakalec (7,6) Dallasa. Še vedno kotira kot eden najresnejših kandidatov za MVP igralca sezone.

Golden State bo po norem strelskem večeru Stephena Curryja, na zadnji tekmi je dosegel kar 62 točk, v kalifornijskem sosedskem obračunu gostil Sacramento, ki je v zadnjih dveh nastopih dvakrat izgubil proti Houstnu.

