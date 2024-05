V živo: Dallas ne popušča, a OKC ostaja med živimi

Košarkarji Dallas Mavericks na čelu z Luko Dončićem pravkar igrajo peto tekmo v drugem krogu končnice lige NBA. Mavs se v Paycom Centru merijo z Oklahomo City Thunder, zmagovalec tekme pa si bo ob trenutnem izenačenju v seriji na 2:2 priigral zaključno žogo. "Ne smemo zganjati panike, zdaj ni trenutek, da bi bili iracionalni in čustveni zaradi zadnjega poraza," je pred tekmo sporočil izkušeni Kyrie Irving. Kot prvi so si konferenčni finale priigrali košarkarji Boston Celtics, ki so na peti tekmi s 113:98 premagali Cleveland Cavaliers in se s skupnim izidom 4:1 v seriji zavihteli v finale vzhodne konference.

Luka Dončić se v letošnji končnici spopada s številnimi zdravstvenimi težavami. Poleg že znanih težav z desnim kolenom, ima težave tudi z levim, ki mu je v končnici ob padcih že večkrat zakrvavel, bolečine ima tudi v levem gležnjem, težave pa ima tudi z bolečinami v hrbtu in ahilovo tetivo na levi nogi. "Če bi bil to redni del sezone, bi Luka dobil vsaj dva tedna počitka. Trenutno prejema dve do tri ure dnevno terapij,"

Strateg OKC Mark Daigneault se je pred začetkom srečanja odločil za spremembo v začetni peterki in namesto Josha Giddeyja, ki v seriji z Dallasom ne blesti, mesto v prvi peterki ponudil Isaiahu Joeu. Kot prvi se je na rezultatsko tabelo vpisal slovenski as, ki je s fadeawaya zadel za 2:0, a so domači na krilih navijačev ekspresno odgovorili z delnim izidom 8:0. Dallas Oklahomi ni ostal dolžan, saj je zatem poskrbel za enako serijo košev na drugi strani in prišel do vodstva z 11:8.

Napram zadnji tekmi sta bili ekipi že v uvodu razigrani v napadu, Dallas je v uvodu mučil predvsem napadalni skok nasprotnika, ki je hitro zbral kar pet napadalnih skokov, ob tem pa izkoriščal druge priložnosti v napadu, s katerimi se je po točkovnem izkupičku držal tekmeca. Dallas je prvo četrtino dobil s 24:22, Dončić je v tej dosegel osem točk, a napram drugim tekmam je že v tej dobil nekaj odmora, Kidd pa je že v prvih dvanajstih minutah na parket poslal devet košarkarjev.

S hitro igro do dvomestne prednosti

Za razliko od zadnjega srečanja je Dallas, tako kot so Mavsi tudi napovedali, v prvem polčasu zaigral z veliko večjo mero energije predvsem pa hitrosti. Na račun te so v drugi četrtini tekmecu ob vodstvu z 28:27 z delnim rezultatom 12:0 tudi ob nekaj protinapadih prvič na tekmi povedli z dvomestno razliko (40:27). Dvomestna pa je bila po košu Josha Greena prednost Mavsov tudi ob odhodu na najdaljši odmor (54:44). Dončić je že v prvem polčasu skoraj izenačil svoj strelski izkupiček iz celotne četrte tekme, ko se je podpisal pod 18 točk, tokrat jih je v prvem polčasu dosegel 17, ob tem pa je zbral še sedem asistenc. Stoodstoten je bil pri metu iz igre Derrick Jones Jr., ki je dosegel 15 točk (6/6).

Čeprav je večina navijačev Dallasa ob začetku zadnje četrtine četrtega srečanja med Dallas Mavericks in Oklahomo City Thunder v žepu svojih ljubljencev že videla tretjo zmago in prvo zaključno žogo, pa so gostje v American Airlines Centru v zadnjih minutah izkoristili mrk domače zasedbe, ki se je morala na koncu sprijazniti z bolečim porazom in izenačenjem v seriji na 2:2. Čeprav noben poraz ni prijeten, pa je ta zaskelel še toliko bolj, saj so imeli Mavsi večino tekme nadzor nad dogajanjem na igrišču in rezultatski tabeli, a kljub temu časa za objokovanje ni. Sreda prinaša peto tekmo v seriji, ki bo odgovorila, katera izmed ekip bo nato v noči na nedeljo v Dallasu (2.30) z zaključno žogo lovila nastop v konferenčnem finalu.

Dallas bo v noči na četrtek ob 3.30 na delu v Paycom Centru. Foto: Reuters

Skromen vložek Dončića in Irvinga

Košarkarjem Oklahome Cityja je v četrti tekmi uspelo povsem omejiti Luko Dončića in Kyrieja Irvinga, ki sta skupaj ob precej nerazpoloženi igri v napadu z obeh strani dosegla le 27 točk, oba pa se v peti tekmi nadejata večjega izkupička, predvsem pa boljšega končnega izkupička. "Veselimo se pete in šeste tekme v tej seriji, saj bomo na teh dveh pokazali, ali smo iz pravega testa, da gremo čez ovire, ali bomo ekipa, ki gleda v preteklost in se sprašuje, kaj bi bilo, če bi bilo. Zavedamo se, v kakšnem položaju smo, smo zelo realni. Pomembno je, da ostanemo mirni in osredotočeni. Ne smemo zganjati panike, zdaj ni trenutek, da bi bili iracionalni in čustveni zaradi zadnjega poraza," je prepričan izkušeni Irving.

"Pri Luki vidimo, da je Lu Dort nalepljen nanj, da je boj izjemno agresiven in fizičen. Ko si na tej stopnji tekmovanja, je to povsem druga zgodba kot redni del sezone. Za nas je pomembno, da izbiramo prave korake in da smo agresivni, da pomagamo eden drugemu. Mislim, da lahko včasih jaz pomagam Luki, on lahko meni in na ta način lahko ustvarimo položaj za lahke koše, ki prebudijo celotno ekipo," je prepričan Irving, ki je ob Dončiću v seriji z OKC nekoliko v senci dogajanja, medtem ko je v ospredje stopil P. J. Washington, vidno vlogo pa ima tudi Derrick Jones Jr. "Vsa čast mojim soigralcem. V tej seriji ne nosijo le mene, temveč tudi Luko, celotno ekipo," je še dejal Irving.

P. J. Washington je v seriji z OKC prvi strelec Dallasa. Foto: Reuters

Tako on kot Dončić sta v seriji z OKC pod drobnogledom obrambe nasprotnika, ki jima je močno prirezala napadalna krila, ob tem pa oba ogromen delež prispevata tudi v obrambnih nalogah, kar je bila v rednem delu, ko je obramba drugotnega pomena, bolj izjema kot pravilo. Dončić, ki se še naprej spopada s težavami z desnim kolenom in levim gležnjem, a bo tudi tokrat pričakovano stisnil zobe, v končnici v obračunih z OKC trenutno v povprečju dosega 22 točk na tekmo, kar je daleč najmanj od vseh sedmih serij končnice do zdaj v njegovi karieri. Iz igre meče z 39-odstotno uspešnostjo, kar je prav tako najslabši izkupiček v njegovi karieri. Z nič kaj boljšo statistiko se ne ponaša niti Irving, ki dosega 15 točk na obračun, kar je zanj najmanj od nastopa v končnici leta 2015, ko je nosil dres Clevelanda.

Shai Gilgeous-Alexander je bil na zadnji tekmi s 34 točkami nerešljiva uganka za Mavse. Foto: Reuters

Preteklost končnice v ligi NBA sicer nakazuje na dejstvo, da ob izidu 2:2 zmagovalec pete tekme napreduje v naslednji krog z 81,7-odstotno verjetnostjo (190-42). Mavs so se z enakim scenarijem spopadli tudi v prvem krogu končnice, ko so proti Clippersom izgubili prvo in četrto tekmo, nato pa ob izenačenju na 2:2 dobili naslednji dve srečanji in se veselili napredovanja. A v taboru Dallasa opozarjajo, da jim zdaj nasproti stoji drugačna ekipa, kot so Clippersi. Oklahoma City ni brez razloga najboljša ekipa rednega dela zahoda, na kar je pred tekmo opozoril tudi Jason Kidd. "OKC je povsem drugačna ekipa kot Clippers, a lahko izkoristimo izkušnje, ki smo jih pridobili," je prepričan Kidd, ki se v Oklahomi nadeja podobnega razpleta kot na drugi tekmi v seriji, ko so Mavs dobili tekmo s 119:110.

"Moramo razumeti priložnost, ki smo jo imeli v ponedeljek, in se iz nje kaj naučiti. V takšnem položaju smo že bili, znali smo obrniti strani in se osredotočiti le na naslednje naloge," je povedal Jones Jr. "Moramo stopiti na igrišče in teči, moramo igrati hitreje. Na četrti tekmi smo to dobro počeli vse do tretje četrtine, ko smo stopili na zavoro. V drugem polčasu moramo biti boljši, predvsem pa moramo paziti na izgubljene žoge," je še poudaril Kidd. Dallas jih je na četrtem obračunu izgubil 13, ob tem pa je Mavse pokopalo tudi katastrofalno izvajanje prostih metov (12/23), njihov odstotek izkoristka prostih metov v končnici (69,3 %) pa je najslabši v ligi. "Na takšen način ne moreš dobiti tekem. Moramo biti osredotočeni in zadevati," je dodal Jones Jr.

Boston dokončal delo

Še tretjič zapored so se v konferenčni finale uvrstili košarkarji Boston Celtics. Najboljša ekipa rednega dela sezone je v domačem TD Gardnu unovčila že prvo zaključno žogo in se s skupnim izidom 4:1 v seriji proti Cleveland Cavaliers zavihtela v zadnje dejanje vzhodne konference, kjer se bo pomerila z boljšim iz para New York Knicks – Indiana Pacers. Trenutno sicer boljše kaže Knicksom, ki vodijo s 3:2 v zmagah.

Boston se je kot prvi zavihtel v konferenčni finale. Foto: Reuters

Cavaliers so se tokrat vnovič morali znajti brez prvega zvezdnika ekipe Donovana Mitchlla in Jarretta Allena, ob tem pa se je na listi poškodovanih znašel še Chris LeVert, ki je bil pomemben člen s klopi. Kljub temu je Cleveland, ki je v prvem polčasu dosegel osem trojk, tri četrtine držal stik s tekmecem, na začetku zadnjega dela še zaostajal z le tremi točkami razlike (85:88), a je Boston s serijo 13:2 slabih sedem minut pred koncem povedel s 101:87, prednosti pa ni več izpustil iz rok. Za kelte je Jayson Tatum dosegel 25 točk, 22 (6/13 za 3) jih je ob 15 skokih prispeval Al Horford. Na drugi strani je Evan Mobley dosegel 33 točk in se podpisal pod osebni strelski rekord v končnici, Marus Morris Sr. je ob metu za tri 5/6 zabeležil 25 točk.

"Današnji večer je bil za nas poseben, ker smo imeli veliko priložnost, da to serijo zaključimo doma. Vedeli smo, da je to za nas pomemben dan in da bo potrebno veliko več kot le odigrati normalno tekmo. Tega smo si vsi noro želeli in vesel sem, da nam je uspelo. V preteklosti smo že bili v takšnih in podobnih situacijah, a nam ni uspelo, ta zmaga pa kaže tudi na zrelost te ekipe. Zelo sem ponosen," je po uvrstitvi v konferenčni finale dejal Horford.

Liga NBA, 15. maj: