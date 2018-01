"Pošasten večer" DeRozana - z rekordom franšize prinesel zmago Torontu

Liga NBA, 1. januar

Gledalci v Air Canada Centre so na obračunu med Torontom in Milwaukeejem videli šov 28-letnega Demarja DeRozana, ki je bil ključni mož zmage Raptorsov po podaljšku. Američan je v 43. minutah dosegel kar 52 točk, kar je njegov osebni rekord v najkakovostnejši košarkarski ligi, hkrati pa tudi rekord franšize Toronta. Na drugi strani Atlantika so njegovo predstavo opisali tudi z naslovom "pošasten večer" DeRozana. Pri poražencih je bil z 29 točkami najbolj razpoložen Eric Bledsoe.

Igral kot superzvezdnik

"Spomnim se, da sem kot otrok sanjal o podobnih trenutkih," je DeRozan po tekmi govoril o tem, da si je pred svojim obračunom ogledal neverjetne zadnje minute Michaela Jordana na šesti tekmi finala lige NBA leta 1998 proti Utahu, in pogledal proti svojemu uspehu: "Ko si ti na parketu in se znajdeš v odličnem položaju, moraš iz njega potegniti kar se da največ. Med tekmo sploh nisi pozoren na to koliko točk si dal. Želiš si le igrati agresivno in zmagati."

"Ta večer je igral kot superzvezdnik," pa so bile besede trenerja Toronta Dwana Caseyja.

Najuspešnejše domače moštvo Za Toronto je bila to 12 zaporedna domača zmaga, so najboljše moštvo, ko igrajo doma. V letošnji sezoni so na 15 tekmah izgubili zgolj eno domačo tekmo.

Portland po podaljšku

Po podaljšku so slavili tudi člani Portlanda, ki so strli Chicago Bulls. Tesno je bilo tudi med Brooklynom in Orlandom, a so bili za tri točke uspešnejši prvi. Minnesota pa je brez težav odpravila LA Lakers.