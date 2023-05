Cedevita Olimpija čaka nasprotnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

LIGA ABA, ČETRTFINALE IN POLFINALE

V košarkarski ligi ABA bo danes znan še zadnji polfinalist in nasprotnik Cedevite Olimpije v boju za finale. Na tretji tekmi se bosta v Beogradu pomerila domači Partizan in SC Derby, ki ga vodi slovenski trener Andrej Žakelj. Podgoriška ekipa je na prvem obračunu presenetila favoriziranega nasprotnika, tudi na drugem obračunu pa je bila vse do konca blizu velike senzacije.