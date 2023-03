Cedevita Olimpija po izpadu iz Evrope nadaljuje regionalni boj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 24. krogu lige ABA bo Cedevita Olimpija na delu na delu šele v torek, ko bo v Ljubljani gostila SC Derby iz Podgorice. Košarkarji Cedevite Olimpije so med tednom zaključili tekmovanje v Eurocupu tako da bodo zdaj vse moči in misli usmerili k regionalni ligi, kjer so v regionalni ligi trenutno na četrtem mestu.