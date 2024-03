Domžalčani brez možnosti za uspeh

Košarkarji Kansai Heliosa so doživeli hud udarec v boju za četrtfinale lige Aba 2. Na petem in zadnjem turnirju rednega dela v Širokem Brijegu so izgubili proti neposrednemu tekmeca za uvrstitev med prvih osem ekip Sutjesko s 53:74 (6:18, 25:37, 38:57).