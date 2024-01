Slovenska predstavnika pred misijo (ne)mogoče

V ljubljanskem Tivoliju se obeta obračun prvo- in tretjeuvrščene ekipe lige ABA, a je vloga favorita povsem jasna. Ta pripada Crveni zvezdi, ki ima po 14 odigranih tekmah na računu 13 zmag in en poraz, Cedevita Olimpija pa ima na svojem računu deset zmag in štiri poraze, enak izkupiček kot aktualni prvaki, košarkarji Partizana. Ljubljanska zasedba se bo poskušala vrniti na zmagovalne tirnice v regionalni ligi po porazu proti Megi v Beogradu na zadnji dan koledarskega leta 2023.

To bo hkrati tudi prva tekma v regionalni ligi, na kateri bo ljubljanski zasedbi poveljeval Zoran Martić, ki je za uvod na klopi zmajev v pokalnem tekmovanju nadigral Triglav. Cedeviti Olimpiji bo pomagal tudi Zoran Dragić, ki ga je ljubljanski klub za nastope v regionalni ligi in Eurocupu registriral v četrtek. Z izjemo Roka Radovića, ki je zaradi bolezni izpustil oba četrtkova treninga in petkov dopoldanski trening, so v petek na dopoldanskem individualnem treningu trenirali vsi igralci članske zasedbe, so sporočili iz kluba.

Ekipo bo prvič v sezoni v ligi ABA vodil Zoran Martić. Foto: www.alesfevzer.com

"Crvena zvezda je trenutno brez dvoma najbolj vroče moštvo v regionalni ligi. Dve evroligaški zmagi v tem tednu sta le še potrditev zelo dobre forme naših tekmecev. Želimo igrati čim bolj čvrsto in odločno, zagotovo pa želimo popraviti vtis s prve tekme v Beogradu, kjer smo visoko izgubili. Vsekakor bo sobotna tekma velik izziv za nas, a menim, da bomo dovolj motivirani, da bomo lahko pokazali, kaj smo v tem trenutku sposobni narediti. Fantje delajo zavzeto in so motivirani, obenem so željni dela. Še vedno imamo nekaj težav s poškodbami, a to je nekaj, kar se vleče že skozi celotno sezono. V vsakem primeru želimo popraviti predvsem igro v obrambi ter igrati agresivneje in hitreje," je pred obračunom dejal Martić. Zvezda bo v Ljubljano pripotovala na krilih velike zmage v evroligi, potem ko je v četrtek z 88:72 nadigrala Partizan, v ligi ABA pa je neporažena že devet tekem zapored. Na prvi medsebojni tekmi je beograjski velikan zmagal s kar 94:51.

Krka pri prvakih

Zelo zahtevno delo čaka tudi Krko, ki bo v soboto gostovala pri prvaku Partizanu, ki se bo po težkem in že omenjenem porazu proti lokalnemu tekmecu v evroligi zagotovo skušal dokazati v jadranskem tekmovanju. Beograjčani, ki so drugouvrščeni na lestvici, so prvo tekmo v oktobru v Novem mestu dobili s 96:56.

Krka bo gostovala v Beogradu. Foto: www.alesfevzer.com

"O Partizanu ni treba veliko povedati. Je evroligaš, močna ekipa z globino pri postavi. Ogledali smo si njihovo tekmo s Crveno zvezdo in normalno se pripravljamo. Take tekme so lahko za nas tudi koristne, čeprav je verjetnost za presenečenje tako minimalna, da bi jo lahko merili v promilih. Za naše igralce je to gotovo lahko izziv, proti takim ekipam rad igraš. Tekmo je treba izkoristiti, da sam postaneš boljši, saj se primerjaš z najvišjo evropsko ravnjo košarke. Na tej tekmi lahko samo pridobiš, za izgubiti nimaš ničesar," je pred tekmo dejal trener Krke Gašper Okorn, ki je z novomeško zasedbo po 14 tekmah pri treh zmagah in je na predzadnjem mestu lestvice.

"Partizan je sicer v težjem psihičnem položaju, saj so v četrtek izgubili v derbiju s Crveno zvezdo, a so še vedno absolutni favoriti. Mi gremo na pot z željo odigrati čim boljšo tekmo in se predstaviti v čim lepši luči," pa je dodal košarkar Krke Marko Radovanović.

Liga ABA, 15. krog

Četrtek, 4. januar:

Petek, 5. januar:

Sobota, 6. januar:

Ponedeljek, 8. januar:

Torek, 9. januar:

Lestvica:

Preberite še: