Krka namučila Budućnost, Olimpija do prve stotice v sezoni

Slovenska predstavnika v ligi ABA sta v 13. krogu dosegla polovičen učinek. Košarkarji Cedevite Olimpije so v soboto v Hali Tivoli premagali SC Derby. Odločilno prednost so si ustvarili v zadnji četrtini in prvič v tej sezoni v ligi ABA dosegli tromestno število točk (100:86). Novomeška Krka se je na zahtevnem gostovanju v Podgorici dolgo časa dobro upirala Budućnosti, ki jo vodi slovenski strateg Andrej Žakelj, na koncu pa izgubila z 87:97.