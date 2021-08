Lep uspeh mladih slovenskih košarkaric

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 16 let je na Fiba evropskem prvenstvu v obliki challengerja v portugalskem mestu Matosinhos predčasno osvojila prvo mesto in se s tem uvrstila na svetovno prvenstvo do 17 let, ki bo prihodnje leto. Na četrti tekmi tekmovanja so Slovenke nadigrale Portugalsko in zmagale z rezultatom 72:53.

Mlade košarkarice so turnir na Portugalskem, ki se končuje danes, začele 9. avgusta in dobile vse štiri zaenkrat odigrane tekme v skupini C, kjer so še reprezentance Rusije, Češke, Poljske, Belgije in Portugalske.

Tako so dekleta dosegla enega večjih uspehov slovenske ženske košarke in se uvrstila na svetovno prvenstvo do 17 let, ki bo naslednje leto na Madžarskem.

Na četrti tekmi evropskega prvenstva so v skupini C premagale domačinke turnirja. Čeprav so Slovenke po prvem polčasu zaostajale za dve točki (30:28), so se v drugem razigrale in zelo prepričljivo zmagale z 72:53. Zoja Štirn je za Slovenijo 23 točkam dodala še 11 skokov in pet podaj. Alina Žitek je dodala 15 točk.

Slovenke danes ob 19. uri čaka še tekma s Poljsko, ki pa bo zgolj prestižne narave.