Iz Moskve je prihaja tragična vest, da je latvijski košarkar Janis Timma storil samomor. Star je bil 32 let. Našli so ga pred vhodom v stanovanjsko stavbo v središču mesta. Reševalne službe so ob prihodu potrdile smrt, poroča ruska tiskovna agencija TASS.

Po prvih podatkih preiskave je Janis Timma naredil samomor. Ob njem so našli mobilni telefon, nekateri ruski mediji pa poročajo, da bi dogodek lahko bil povezan z njegovo nekdanjo ženo, ukrajinsko pevko Anno Sedokovo. Preiskava še poteka.

Janis Timma je po razhodu z Ano Sedokovo pogosto na Instagramu objavljal sporočila o svoji bolečini in celo omenjal samomorilne misli in svojo nekdanjo ženo obtoževal, da ji je bil denar pomembnejši od njune zveze. Devetega decembra so mediji poročali, da sta se Timma in Sedokova uradno ločila. Po navedbah kanala Telegram SHOT sta zakonca že dlje časa živela ločeno.

Janis Timma je svojo profesionalno košarkarsko pot začel leta 2008, ko je debitiral v članski ekipi ASK Riga. Na klubski ravni je med letoma 2017 in 2021 odigral 96 tekem v elitni Evroligi. Igral je za ekipe Baskonia, Olympiacos, Khimki Moscow Region in UNICS. V sezoni 2023/24 je igral za Darussafako Lasso v ligi prvakov, v preteklosti pa je nastopal tudi v drugih evropskih tekmovanjih, vključno z EuroCupom in EuroChallengeom. Več let je igral tudi za latvijsko reprezentanco.

Leta 2013 ga je na naboru lige NBA kot 60. izbrala ekipa Memphis Grizzlies, vendar ga je pozneje prevzel Orlando Magic. Leta 2021 je za Orlando zaigral na poletni ligi NBA, leta 2022 pa zastopal njihovo ekipo Lakeland Magic na pokalu FIBA Intercontinental. Dol