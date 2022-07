Mladi Slovenec, ki je sodeloval na naboru lige NBA, zapušča Španijo

Slovenski košarkar Žiga Samar, ki je konec junija sodeloval na naboru lige NBA, kjer pa ni bil izbran, ima nov klub. 21-letni slovenski košarkar, ki je v prejšnji sezoni organiziral igro Fuenlabrade, bo kariero nadaljeval v Nemčiji pri berlinski Albi. Jeseničan bo tako v prihajajoči sezoni prvič okusil igranje v evroligi, kar bo zagotovo naslednji veliki korak pri njegovem razvoju.

‼️ #ZigaSamar signed with @albaberlin. The 21 years old Slovenian guard will play next season at @Euroleague after he spent two years with @BFuenlabrada



