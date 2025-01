Jaka Klobučar se vrača v Slovan

"Z veseljem in ponosom sporočamo, da se v našo ekipo vrača Jaka Klobučar. 🙌🏀 Jaka je ime, ki ne potrebuje posebne predstavitve – izkušen igralec z bogato kariero v Sloveniji in tujini, ki prinaša neprecenljivo znanje, energijo in izkušnje na parket Slovana. 💪 Z njegovo vrnitvijo ne le krepimo našo ekipo, temveč tudi potrjujemo svojo vizijo in cilj – Slovana vrniti tja, kamor spada, med najboljše klube v Sloveniji in regiji. 🇸🇮✨ Skupaj gradimo močnejši Slovan in pišemo novo poglavje naše zgodovine," so zapisali na družbenem omrežju Slovana.

Novomeščan je za ljubljanski klub igral pred debelim desetletjem in pol, ko se je tja preselil iz Krke, pozneje pa ga je pot med drugim odpeljala v Olimpijo, Partizan, Ostuni, Ulm, Galatasaray, Aris ... V lanski sezoni je bil član Cedevite Olimpije.

Sedemintridesetletnik je bil dlje časa del reprezentančnega ustroja, leta 2006 je z mladinsko reprezentanco na prvenstvu stare celine osvojil bron, s člansko pa zaigral na več evropskih prvenstvih in svetovnem.