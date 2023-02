Goran Dragić brez dlake na jeziku

Kot piše Chicago Sun-time, Goran Dragić še vedno meni, da si lahko ob koncu tekem utrdi mesto organizatorja igre, vendar se tudi zaveda, da ima omejeno minutažo in bi potreboval priložnost. "Mislim, da začetna peterka potrebuje organizatorja igre. To je gotovo," poudarja Gogi.

Kapetan zlate slovenske reprezentance ima besedo v garderobi Chicago Bulls, verjame pa, da lahko da večji doprinos tudi na parketu.

"Na koncu dneva si želiš le to, da ekipa zmaga. Minute imam omejene. Kaj lahko storim v teh minutah? Včasih se počutim bolj vključenega, včasih ne. Ampak veste, menim, da začetna peterka potrebuje organizatorja igre. To je gotovo. Je, kar je."

Statistika Gorana Dragića v sezoni 2022/23 Točke: 6,5

Skoki: 1,4

Asistence: 2,8

Minute: 15,5

Slovenski košarkar s tem ne uperja puščic proti začetnemu organizatorju igre Ayu Dosunmuju, se pa zaveda, kaj deluje in kaj ne.

Bulls so bili nazadnje polovično uspešni 7. novembra, trenutno pa so pri 26 zmagah in 31 porazih. Ponoči so zabeležili četrti zaporedni poraz, potem ko so morali priznati premoč Orlando Magic.

Trener poudarja, da gleda širšo sliko

In kaj na vse to pravi glavni trener Billy Donovan? "Pri Goranu imam najbolj rad to, da je tekmovalen. Všeč mi je njegova čvrstost, so pa trenutki, ko mu je treba najti nasprotnika, ki ga bo pokrival v obrambi. Ena stvar pri Alexu (Caruso, op. a.) in Ayu je ta, da sta dobra pri branjenju branilcev. Ne nasprotujem temu, da Dragić ne bi bil v zaključku zmožen tega, vendar moramo gledati tudi, kdo koga pokriva, kako igramo, kako on igra."

Foto: Reuters

Dragićev položaj bi se lahko še bolj zapletel, če bi Biki v svoje vrste zvabili Russlla Westbrooka, ki je bil vpleten v menjavo med LA Lakers in Minnesoto, a je videti, da kariere pri Grizzlies ne bo nadaljeval. Govori se, da naj bi se tudi pri Chicagu ogreli zanj ali za kakšnega drugega organizatorja igre. Dragić tovrstnih govoric ne jemlje osebno, čeprav bi lahko morebiten prihod kakšnega od organizatorjev igre otežil njegov položaj v vetrovnem mestu.

Glavni trener Donovan je priznal, da so v ekipi v zadnjem času razpravljali o kandidatih, ki bi jih lahko odkupili, in tudi o drugih možnostih. In čeprav se je strinjal, da je mesto organizatorja igre pomembno, iskanja ni želel omejiti samo na to mesto: "Mislim, da bi nam lahko pomagal igralec, ob katerem bi se vsi počutili udobno. Vzel bi dobrega igralca, ki zna igrati. Mislim, da bodo v vodstvu kluba gledali tudi na to, ali bi se košarkar ujel s trenutnim kadrom."