V Madridu ponovitev lanskega finala

Z obračunom berlinske Albe, pri kateri še vedno manjka Žiga Samar, in Fenerbahčeja se bo danes začel četrti krog evrolige. Partizan bo pot do druge zmage v sezoni lovil na gostovanju pri Maccabiju iz Tel Aviva, obeta pa se tudi poslastica v WiZink Centru na ponovitvi lanskega finala med Real Madridom in Panathinaikosom.