Watch GT 5 Pro – najbolj zaželjena pametna ura. Zakaj?

Vsak oblikuje svojega junaka, svoj pogled na svet in tudi svoja pravila. A vse povezuje ena skupna želja – potreba po vsestranski pametni uri, ki omogoča spremljanje zdravja in beleženje aktivnosti, kot so modeli serije Huawei Watch GT 5 Pro!

Pametna ura Huawei Watch GT 5 Pro se ponaša z elegantnim dizajnom in je na voljo v dveh velikostih ter štirih različicah. Obe velikosti imata udoben pašček iz umetne gume (fluoroelastomer), medtem ko večja različica s premerom 46 milimetrov ponuja tudi pašček iz titana, manjša s premerom 43 milimetrov pa iz keramike.

Foto: Huawei

Nove ure serije GT, podobno kot njihove predhodnice, omogočajo celodnevno spremljanje zdravstvenih podatkov in ponujajo široko paleto inovativnih pametnih funkcij. Poleg tega razširjajo možnosti beleženja športnih dejavnosti z naprednimi načini za spremljanje teka, kolesarjenja, prostega potapljanja in golfa.

Vrhunski materiali in oblikovanje

Večja različica ure se ponaša z elegantnim osemkotnim ohišjem iz titana, ki ima natančno obdelane ostrine, ki se svetijo z vseh zornih kotov. Zaslon je zaščiten s safirnim steklom, ki je precej odporno proti praskam. Tako kot prejšnji modeli tudi ta vključuje vrtljivo krono iz titana, kar zagotavlja trajnost in funkcionalnost tudi v zahtevnejših pogojih. Zadnja stran ure je izdelana iz nanokeramike, materiala, ki je prijazen do kože in omogoča natančno merjenje temperature.

Foto: Huawei

Manjša različica se prav tako ponaša s posebnim ohišjem, izdelanim iz keramike, ki je med testiranjem zdržalo zelo visoke temperature. Po dolgem procesu izdelave je površina dobila bleščečo belo teksturo. Tudi ta različica ima zaslon zaščiten s safirnim steklom, njena vrtljiva krona pa se ponaša z videzom natančno brušenega dragega kamna.

Foto: Huawei

Izjemno spremljanje zdravja

Nova pametna ura je opremljena s sistemom Huawei TruSense, ki združuje napredno optično tipalo z izboljšanimi algoritmi za natančno merjenje fizioloških parametrov, kot so srčni utrip, nasičenost kisika v krvi, raven stresa in kakovost spanja. Dolgotrajni testi so pokazali, da natančnost merjenja srčnega utripa med tekom presega 98 odstotkov, pri čemer je standardna napaka ±5 utripov na minuto. Zato pametna ura Huawei Watch GT 5 Pro ne navdušuje le rekreativcev in ljubiteljev klasičnega oblikovanja, ampak je tudi dragocen pripomoček za profesionalne športnike.

Izboljšani športni načini

Tokrat so nadgradili štiri športne programe, ki so še posebej zanimivi. Kolesarski način omogoča pritrditev ure na krmilo, kar ji omogoča prevzem nalog kolesarskega računalnika. Tekaški program je obogaten z novo funkcijo, ki analizira vertikalno oscilacijo, čas stika s tlemi in asimetrijo med levim in desnim stopalom.

Foto: Huawei

Huawei Watch GT 5 Pro je zaradi svoje vodotesnosti primerna za beleženje prostega potapljanja do globine 40 metrov, celo v slani vodi. Ura v realnem času beleži in prikazuje podatke, kot so hitrost, globina in trajanje potopa, ter vas opozori, če se potopite pregloboko ali če predolgo ostanete pod vodo. Poleg tega je bila razširjena analiza za golf, ki zdaj spremlja igro od začetka do konca na več kot 15 tisoč terenih ter prikazuje zamah, smer in razdaljo do zelenice ter vremenske podatke in končne rezultate.

Dolga življenjska doba baterije

Vaša nova pametna uro bo zaradi izjemno dolge življenjske dobe baterije in hitrega polnjenja vedno pripravljena. Baterija večje, 46-milimetrske ure, zdrži do 14 dni uporabe, baterija manjše, 43-milimetrske, pa do sedem dni.

Združitev s sistemoma iOS in Android Povezava ure Huawei Watch GT 5 Pro z vašim pametnim telefonom vam v celoti ponudi vse funkcije in zmogljivosti ure, kot so na primer nedavno predstavljeni vrhunski modeli družine Huawei Pura70 Ultra. Ura prav tako deluje s sistemoma Android ali iOS.



Foto: Huawei

Naročnik oglasnega sporočila je HUAWEI.