Crvena zvezda uspešna v Milanu, Real ugnal Valencio po podaljšku

Košarkarji madridskega Reala še naprej kažejo učinkovite predstave v evroligi. V 21. krogu so resda šele po podaljšku premagali domače tekmece iz Valencie s 96:86, z razmerjem zmag in porazov 19-2 pa so daleč pred vsemi. Crvena zvezda je v Milanu ugnala Emporio Armani s 76:62, Američan s slovenskim potnim listom Mike Tobey pa je za beograjsko ekipo igral le 27 sekund.