Lahko vročemu Sixtu zapreti Rogaška? #video

Vodilna ekipa državnega košarkarskega prvenstva Sixt Primorska v soboto v obračunu 12. kroga v domači Bonifiki pričakuje Rogaško, ki je na prvenstveni lestvici šesta. V soboto bosta obračunala še Šenčur in Ilirija ter Zlatorog Laško in Šentjur, v nedeljo pa se bosta v derbiju kroga spopadla Hopsi Polzela in Petrol Olimpija. Tekma med Krko in Heliosom je prestavljena.

Košarkarji Sixta Primorske so sredi zelo lepega niza šestih zaporednih zmag, igralci Rogaške pa so končno zdravi in prihajajo na tekmo optimistični, saj so po petih zaporednih porazih v prejšnjem kolu premagali Šentjur.

Sixt Primorska ima najboljši napad (87,3 dosežene točke na tekmo) ter obrambo (70,7 prejete točke na srečanje) v Ligi Nova KBM, kar jih gotovo postavlja v vlogo favorita tega srečanja. Ker ima Rogaška boljše razmerje zmag in porazov v gosteh kot na domačem parketu, bo ta tekma izredno zanimiva. V prvem medsebojnem obračunu v tej sezoni Lige Nova KBM je bila Rogaška doma boljša in je Sixt Primorski prizadejala enega od le dveh porazov Primorcev v tekoči sezoni Lige Nova KBM.

Vodilna Sixt Primorska: ocena sezone:

Video: Planet TV, novinar Gašper Bolhar

Pri Sixt Primorski bo veliko odvisno od navezave Marjan Čakarun-Žan Mark Šiško, saj je prvi najboljši strelec (13 točk) in skakalec (6,1 skoka) Sixt Primorske, drugi pa je najboljši asistent Lige Nova KBM (povprečno 7,1 asistence na srečanje). Pri Rogaški je pomemben člen Rashun Davis, ki v povprečju dosega 15 točk na tekmo in njegov dvoboj z Žanom Markom Šiškom bo prav gotovo zelo zanimiv.

Golemac: Potrebovali bomo tudi pomoč navijačev

"V Areno Bonifika prihaja ekipa Rogaške, ki v zadnjem obdobju dviguje raven svojih predstav ter igra vse bolje in bolje. V kolikor se želimo prebiti do novega uspeha, bomo morali v naši igri znova prikazati kar največ osredotočenosti in energije. Potrebovali bomo tudi pomoč navijačev. Vse vljudno vabim, da se nam pridružijo na tribunah Arene Bonifika in nam pomagajo na poti do čimprejšnje uvrstitve med najboljših šest ekip in s tem preboja v Ligo Nova KBM za prvaka," pred tekmo pravi trener Sixta Jurica Golemac.

Trener Rogaške Damjan Novaković meni: "Primorska je v domačem in regionalnem tekmovanju na vrhu tabele. Doma še posebej dominira in svoje nasprotnike domov pošilja z zelo visoko razliko. Nam zagotovo ne gre na roko težka tekma in dolga pot iz Mostarja. Časa za regeneracijo in pripravo na tekmo je zelo malo. Primorska je v vseh pogledih favorit te tekme. V Koper se lahko odpravimo sproščeni, a odgovorni. Poizkusili bomo iztržiti največ kar lahko."

Lestvica:

