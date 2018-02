Rogaška po zmagi nad neposrednim tekmecem še lahko upa

Druga ABA liga, 18. krog

Do konca rednega dela druge košarkarske ABA lige je še pet krogov, trije slovenski klubi pa so še vedno v igri za uvrstitev na zaključni turnir. Rogaška je v torek odlično opravila svoje delo in na kolena spravila neposrednega tekmeca Lovćen, tako da lahko še upa. Aktualni slovenski prvak Sixt Primorska bo v sredo gostil Bosno, Krka pa bo zaigrala v Splitu.