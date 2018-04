Dragićeva neznanka

Miami je v ponedeljek, ko je gostil Oklahomo City, zamudil priložnost, da bi si nekoliko olajšal položaj pred vstopom v končnico. Ob zmagi bi bilo namreč jasno, da bi se v prvem krogu ognil Torontu, s katerim se morajo pomeriti prav v zadnjem krogu rednega dela.

Zdaj so tri možnosti, s katerega mesta bodo Goran Dragić in soigralci vstopili v izločilne boje. V igri so šesto, sedmo in osmo mesto. Prav tako še ni znano, ali jim bo nasproti stal Toronto, Boston ali Philadelphia. Jasno je le, da so se ognili LeBronu Jamesu in njegovemu Clevelandu.

Sedmo mesto in Boston

Miami je trenutno na sedmem mestu, kar bi pomenilo, da bi se v končnici pomeril z vidno oslabljenim Bostonom, ki ne more računati na prvega zvezdnika Kyrieja Irvinga in Marcusa Smarta. Novinec v ekipi Gordon Hayward se je poškodoval že na prvi tekmi sezone.

Šesto mesto in Philadelphia

Da bi se ta scenarij uresničil, bi moral Miami premagati Toronto in Milwaukee vročo Philadelphio. Moštvo s Floride bi bilo sedmo tudi, če bi izgubilo proti Kanadčanom, ob tem pa bi moral Washington izgubiti proti Orlandu.

Boston bi bil najugodnejši tekmec za Miami. Foto: Reuters

Šesto mesto je dosegljivo, če bi Miami v noči na četrtek zmagal, Milwaukee pa izgubil. Ob takšnem scenariju bi v prvem krogu končnice igral proti Philadelphii, ki je pri 15 zaporednih zmagah.

Če bo prišlo do izenačenega kroga med Miamijem, Milwaukeejem in Washingtonom, bo Miami prav tako šesti, saj ima boljši izkupiček na medsebojnih tekmah.

Osmo mesto in Toronto

V igri je tudi scenarij, po katerem bi bil Miami osmi v vzhodni konferenci. Če izgubi proti Torontu in Washington premaga Orlando, mu bo v prvem krogu končnice nasproti stal prav Toronto. Dwyane Wade poudarja, da preračunavanje ne pride v poštev. Foto: Guliver/Getty Images

"Vsi govorijo o Bostonu, ki je brez Kyrieja in Smarta. To je za njih velik udarec, vendar je ekipa kljub temu zelo dobra. Imajo dobrega trenerja in nekaj mladih košarkarjev, ki znajo igrati. Ekipa je močna in nihče si ne bi smel želeti njih v končnici. Igral bom že v 13. končnici. Toliko različnih scenarijev sem že doživel in vse mogoče se je dogajalo v zadnjem trenutku, ko ne veš, s kom boš igral v končnici ... To ni pomembno. Smo v končnici in igrali bomo proti tistemu, ki nam bo stal nasproti," o preračunavanju glede mogočih tekmecev pravi prvi zvezdnik Miamija Dwyane Wade.

A je vseeno jasno kot beli dan, da si klubi, ki so med šestim in osmim mestom, želijo prav Boston, ki je ob odsotnosti vseh košarkarjev premagljiv.